Dei 50 milioni di euro facenti parte della programmazione dei fondi strutturali che l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha stanziato per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle zone industriali siciliane di 8 province (esclusa Catania cui vanno altri 50 milioni), deliberati oggi in Giunta, ben 8 milioni e 615 mila euro sono destinati a due aree industriali della Provincia di Ragusa. Quella del capoluogo (4.975.000) per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade dell’agglomerato industriale accesso insediamenti zona est e quella della zona industriale Modica – Pozzallo (3.640.000) per lavori di manutenzione straordinaria del prolungamento esterno dell’asse viario principale e di accesso.

A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che con l’Assessore Tamajo nei mesi scorsi aveva avuto diverse interlocuzioni in tal senso. “Mi preme ringraziare in primis proprio l’Assessore Tamajo e con lui il Presidente Schifani per l’attenzione avuta nei confronti delle richieste provenienti dal territorio ibleo. Lo scorso mese di aprile, proprio con l’Assessore, ci eravamo incontrati presso la zona industriale Modica – Pozzallo e tra i vari argomenti si era discusso delle problematiche relative agli assi viari a servizio delle due aree iblee. Ritengo che aver ottenuto una somma così cospicua sul totale regionale sia un grandissimo risultato per il quale non posso che essere soddisfatto. Lo sviluppo del territorio passa anche per le zone industriali che come politica abbiamo il compito di aiutare e supportare in ogni modo.

Per fare ciò è necessario un dialogo continuo tra tutte le parti, cammino già intrapreso in passato e che oggi sta dando i frutti sperati. La nostra vicinanza al mondo delle imprese è totale come già dimostrato con i vari emendamenti circa la gestione delle zone industriali e la vicinanza a Confindustria Sicilia e Cna con i quali continua l’interlocuzione costante per mettere a disposizione le risorse necessarie alle industrie”.