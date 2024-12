Modica – Il Modica Calcio chiude il 2024 con una vittoria netta contro la Rosmarino, gli uomini di Ferrara dominano il campo e chiudono con un netto 3-0 questo girone di andata, con intensità ed agonismo, dimezzando il distacco con il Milazzo e portandosi a soli due punti.

Modica che inizia meglio la prima frazione di gara, l’occasione che da il via alle ostilità arriva all’8’ con Cappello che solo davanti la porta sguarnita mette il pallone sul portiere, sulla ribattuta prova Vitelli che però non ha vita facile e non può stoppare il pallone in modo pulito. Pochi minuti più tardi ancora un pallone d’oro, questa volta per Arquin che però lascia partire un tiro troppo lento e facile da bloccare. Ancora rossoblu in avanti al 27’ con Vitelli che lancia Cappello, l’attaccante prova un tiro cross che arriva su Arquin troppo tardi e il francese, in spaccata, manda fuori. Al 34’ ancora Arquin prova ad andarsi a prendere un’occasione e di testa sfiora la traversa. La prima occasione per la formazione ospite arriva al 36’ con Ngom che di testa manda a lato. Sul finale ci prova Neto con una buona girata ma il suo pallone finisce di poco alto.

Nella ripresa il Modica raccoglie subito quanto costruito anche nella prima frazione, al 5’ Arquin si appresta a controllare un lancio lungo ma il portiere lo travolge e l’arbitro fischia il rigore, lo stesso francese si presenta dal dischetto e porta avanti i suoi. Al 13’ arriva anche il raddoppio con il nuovo entrato Montanaro, ancora un lancio per Arquin che controlla e mette in mezzo per il nuovo arrivato in maglia rossoblu che fa il suo secondo gol alla seconda presenza. Pochi minuti più avanti ancora un’occasione per Arquin, l’attaccante di testa sfiora la traversa e da il preludio al gol di Cappello che al 22’ st tira in porta su assist di Cacciola e chiude la sfida. Con il passare dei minuti le formazioni si allungano e fioccano ancora occasioni con i padroni di casa che rischiano di dilagare ma non trovano altri gol.

Finale di anno importante, la classifica sorride al Modica pronto a regalarsi grandi gioie con l’arrivo del nuovo anno e con la ripresa del campionato nel suo girone di ritorno.

MODICA CALCIO – ROSMARINO 3-0

Modica Calcio: Pontet, Mollica (40’ st Messina), Rossi (25’ st Kondila), Palmisano, Schembari (27’ st Francofonte), Fragapane, Cacciola, Vitelli (1’ st Montanaro), Arquin, Aldair Neto, Cappello (39’ st Alecci). Panchina: La Licata, Mallia, Francofonte, Denaro, Alecci, Kondila, Triolo, Montanaro, Messina. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Rosmarino: Lussetti, Rolla, Ghirardo, Praticò (90’ st Laganà), Ngom (16’ st Valente), Biondo, Vergara, Muschio (25’ st Pongo), Pesetti, Villar (35’ st Di Maria), Genovese. Panchina: Priola, Di Maria, Isparo, Valente, Niosi, Ojeda, Ceraolo, Laganà, Pongo. Allenatore: Biagio Tomasi

Marcatori: 6’ st Arquin rig. (M), 13’ st Montanaro (M), 25’ st Cappello (M)

Ammoniti: Rossi (M), Rolla (R)