Vittoria – “La conviviale degli auguri, che si è tenuta nella nostra sede, alla presenza del segretario cittadino, Andrea La Rosa, e del segretario provinciale, Giancarlo Cugnata, è stata l’occasione per uno scambio affettuoso con tutti gli amici e i simpatizzanti politici della nostra area in occasione del Natale ma anche per affrontare alcune politiche che non vanno con riferimento alle scelte di questa amministrazione. Il riferimento è, soprattutto, al sostegno da garantire alle famiglie in difficoltà che, nella nostra città, sono sempre più numerose”.

Parola del consigliere comunale di Forza Italia Vittoria, Biagio Pelligra, che torna a toccare il tasto della diffusione delle problematiche economiche, in un periodo storico tra i meno semplici degli ultimi anni. “Non sono stati ancora bene assorbiti i colpi del periodo pandemico – ancora Pelligra – e una ampia fascia sociale si trova fare i conti con una situazione delicata. Ecco perché ci aspettavamo che questa amministrazione mettesse in campo una serie di misure che favorissero un supporto ai ceti meno abbienti e consentissero ad alcuni nuclei familiari di migliorare la qualità della vita. L’amministrazione comunale deve non solo cogliere questi segnali, ma anche e soprattutto pensare a delle soluzioni operative che possano aiutare l’attuazione di questo percorso. Noi, come Forza Italia, siamo disponibili a lanciare delle proposte, sedendoci attorno a un tavolo, per dare il nostro contribuito a vantaggio della città. Ma è chiaro che dall’altra parte ci vuole disponibilità all’ascolto e a comprendere come la situazione complessiva sia tutt’altro che semplice”.