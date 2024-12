Modica – Con una prova di grande carattere e coraggio l’Avimecc Modica batte al tie break dopo 2h30′ di gioco e chiude nel migliore dei modi il girone di andata del campionato di serie A3.

Al “PalaRizza” è andata in scena una partita bella e combattuta, dove non sono mancati i colpi di scena tra due squadre in salute che le hanno provate tutte per superarsi. Alla fine hanno prevalso i “Galletti” di Enzo Distefano che hanno avuto in Willy Padura Diaz una bocca di fuoco incontenibile che ha messo a referto 36 punti, ma tutta la squadra ha risposto bene dimostrando di avere tante qualità su cui poter contare per il futuro.

Priva di capitan Stefano Chillemi (in panca per onor di firma come secondo libero) e di Andrea Raso (anche lui in distinta ma inutilizzabile), i biancoazzurri di casa non hanno un buon approccio alla gara. La Joy Volley, arrivata a Modica con una nutrita e rumoroso rappresentanza di tifosi, infatti, prende subito il largo (2/8) e indirizza il parziale di apertura. Modica fatica a trovare le contromisure e non riesce a ricucire lo strappo che a metà frazione è di – 7. Distefano prova a interrompere il ritmo ai pugliesi chiamando i due discrezionali a sua disposizione, ma non riesce a “rigenerare” i suoi ragazzi che non reagiscono (14/21). Gioa del Colle ringrazia e chiude i conti in 26′ con un muro vincente su attacco di Padura Diaz.

Al cambio di campo ci si aspetta la reazione del sestetto modicano che arriva puntuale. La partita si fa equilibrata con i biancoazzurri che mettono il muso avanti (8/7). Gioa del Colle, tuttavia no sta a guardare e sorretta da Vaskelis (20 punti) e Cester (22 punti), riesce a tenere il passo e a metà frazione si porta avanti di 2 (14/16). Questa volta Modica mostra carattere non si abbatte e dopo una lotta punto a punto entra nel rettilineo finale avanti di 1 (21/20). il botta e risposta delle due squadre porta la sfida ai vantaggi che premiano i padroni di casa che dopo 42′ di gioco ristabiliscono la parità con il muro di Padura Diaz che firma il 28/26 finale per i biancoazzurri.

Il terzo set è una fotocopia del parziale d’apertura. Gioia del Colle piazza subito un break e si porta sul +4 (4/8). Modica torna a soffrire gli attacchi dei biancorossi di Sandro Passaro che allungano ancora (11/16) e poi resistono al tentativo di rimonta del sestetto di casa (18/21) e alla fine si portano avanti nel computo dei set murando Padura Diaz per il 20/25 finale in 28′ di gioco.

Punti nell’orgoglio i “Galletti” si rimboccano le maniche e con piglio deciso il quarto set, ma Gioia del Colle non si lascia intimorire e si porta avanti di 3 (5/8). A questo punto Padura Diaz si carica sulle spalle la squadra, chiede l’aiuto al pubblico e con l’aiuto di Putini in regia e di Capelli, Buzzi, Barretta e Matani in attacco che penetrano con continuità nella difesa avversaria e Nastasi che in seconda linea non fa cadere palla a terra, inizia una rimonta inesorabile. A metà frazione i biancoazzurri con un parziale di 11 – 2 sono avanti di 6 (16/10). il solco definitivo nel punteggio lo scava l’opposto italo cubano con una serie infinita di battute al “veleno” che crea panico nella ricezione pugliese (21/10), ma a mettere il punto esclamativo in uno dei migliori set della stagione è il primo tempo di Daniele Buzzi che griffa il 25/11 in 27′ che manda le due squadre al tiebreak.

Il quinto set è vietato ai deboli di cuore. Modica si porta avanti di 1 (5/4) ma Gioia resta in scia fino al 8/6 che manda in vantaggio Modica al cambio campo. Passaro chiama il discrezionale e riorganizza la sua squadra che al ritorno in campo impatta (9/9). Questa volta è coach Distefano a chiedere il discrezionale. Ospiti avanti di 1 al rientro dai 30” di pausa (9/10), ma un break di 3 – 1 riporta avanti Modica (12/11). I padroni di casa si portano avanti di 2 (14/12), ma sciupano due match point (14/14). Ospiti che non cedono di un centimetro e prima restano in scia e poi conquistano a loro volta un match point (15/16) prontamente annullato dai modicani che alla fine sfruttano l’infrazione in attacco di Gioia del Colle e chiudono in 27′ con il punteggio di 19/17 che vale il 3 – 2 finale e altri due punti in classifica.

“E’ stata una partita molto difficile e molto sofferta, soprattutto nel primo set – dichiara a fine partita Francesco Barretta – ma siamo riusciti a riprenderci bene nel secondo parziale. Il terzo l’abbiamo lasciato andare senza lottare come sappiamo nel quarto set ci siamo ripresi e al tie break siamo riusciti a mantenere i nervi saldi e lo abbiamo chiuso nel migliore dei modi dimostrando di volerlo a tutti i costi. Sono molto contento della mia prestazione e di quella di tutta la squadra. C’è sicuramente da lavorare su alcuni aspetti, ma adesso ci godiamo la vittoria e da dopodomani torniamo a lavorare in palestra per il prossimo impegno”.

“E’ stata una partita lunga e durissima con un tie break entusiasmante – spiega coach Enzo Distefano – contro una delle migliori squadre del nostro girone e accreditata per il salto di categoria. Sapevamo che aveva sofferto un po’ e che arrivava a Modica intenzionata a portare casa punti pesanti per loro, ma che erano pesanti anche per noi. I ragazzi hanno reagito benissimo a quel primo set giocato male. Nel quarto set un super Padura Diaz a messo a terra punti importanti soprattutto in battuta. Nel tie break siamo stati bravi nella fase break, con muri importanti e battute importanti. I ragazzi meritano la festa di fine partita e di passare un natale tranquillo con la testa rivolta già alla trasferta di Reggio Calabria”.

Avimecc Modica 3

Joy Volley Gioia del Colle 2

Parziali: 19/25, 28/26, 20/25, 25/11, 19/17

Avimecc Modica: Barretta 15, Pappalardo, Capelli 13, Putini 1, Cipolloni Save, Buzzi 15, Italia, Matani 10, Padura Diaz 36, Nastasi (L1), n.e. Raso, Chillemi (L2), Tomasi, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Joy Volley Gioia del Colle: Martinelli, Mariano 16, Vaskelis 20, Longo, Milan 11Persoglia 9, Cester 22, Garofolo, Starace, Alberga, Pierri (L1), n.e. Di Carlo (L2), Disabato. All. Sandro Passaro; Ass: Francesco Racaniello.

Arbitri: Giorgia Adamo di Roma e Antonio Gaetano di Lamezia