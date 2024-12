Ragusa – Celebrati stamattina nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Gesuiti) a Ragusa i funerali di Enrico Gulino, morto a soli 24 anni. In tanti hanno partecipato al rito funebre, officiato da don Marco Diara, in un silenzio colmo di dolore e lacrime. Enrico era molto conosciuto in città per la sua passione per l’Alta Moda.

Ragusa, dolore e lacrime ai funerali di Enrico Gulino: morto a 24 anni

Figlio di un vigile del fuoco del comando provinciale di Ragusa, il corpo ha voluto rendere omaggio a lui e alla sua famiglia con la propria presenza in chiesa.

Anche l’amministrazione comunale di Ragusa, tramite il sindaco Peppe Cassì, ha espresso profondo dolore per la scomparsa del giovane ragusano. Tanti i messaggi postati in questi giorni sui social per manifestare il cordoglio alla famiglia per l’improvvisa scomparsa di Enrico. (foto Salvo Bracchitta).