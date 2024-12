Due città in lutto, Ragusa e Modica, per la morte di due giovani, Enrico Gulino, ragusano di 24 anni e Andrea Montineri, modicano di 30 anni. Due giovani vite spezzate da un destino crudele che lascia solo tanto dolore e incredulità non solo per le famiglie ma anche per coloro che li hanno conosciuti. I funerali di Andrea Montineri si terranno domani 23 dicembre alle ore 10 nella chiesa Madonna delle Grazie a Modica mentre i funerali di Enrico si terranno, sempre domani 23 dicembre, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Gesuiti) a Ragusa. La notizia della morte dei due giovani in questi giorni ha fatto scattare una marea di messaggi di cordoglio per le famiglie e di ricordi per momenti di vita vissuti sia con Andrea che con Enrico.

I messaggi di cordoglio per la morte di Andrea Montineri

“La morte di Andrea – scrive il sindaco di Modica, Maria Monisteri – traccia un segno di dolore nelle nostra Città in questi giorni di fine anno. Il mio pensiero va ai suoi cari, ai suoi amici, a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Nel suo ricordo, esprimo il mio cordoglio e della nostra Amministrazione. Buon cammino Andrea e che il tuo sorriso sia con te Ovunque tu sia e resti sempre nel cuore di tutte le persone che ti vogliono bene”.

“Il Natale della Città di Modica non sarà lo stesso dopo la notizia della tragica scomparsa del nostro giovane compaesano Andrea, con ancora tutta la vita davanti. Amato e conosciuto da tantissimi, spesso in giro con il suo amato cagnolone, lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che ne hanno apprezzato le doti umane e morali. Non posso neanche immaginare il dolore straziante dei suoi cari a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze”.

I messaggi di cordoglio per la morte di Enrico Gulino

“Mi unisco al dolore per la scomparsa del giovane Enrico – scrive il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – che ha lasciato attonita la nostra comunità. A nome mio e dell’Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia”.

“La città oggi è attonita. La scomparsa di Enrico Gulino ci ha lasciato sgomenti. Non è assolutamente concepibile – scrive Sergio Firrincieli – piangere la morte di un ragazzo quando ha appena 24 anni, quando aveva appena cominciato a programmare la sua vita, quando il suo destino sembrava assolutamente indirizzato a seguire un percorso nel mondo della moda. Era pieno di vitalità, dispensava sorrisi a tutti. Non possiamo neppure immaginare quanto straziante sia questo dolore. Siamo vicini alla famiglia. Qualsiasi altra parola è superflua. Ciao Enrico, non ti dimenticheremo”.

“La segreteria provinciale CO.NA.PO. Vigili del Fuoco di Ragusa si associa al dolore del collega Emanuele Gulino per la prematura scomparsa del figlio”.

“Il Distaccamento Volontari dei vigili del fuoco di Santa Croce Camerina si associa al dolore del collega Emanuele Gulino per la prematura scomparsa del figlio”.