Modica – Tè, musica e dolcetti. Sono questi gli ingredienti dell’evento “Musica per un tè” in programma da Raro, il rinomato ristorante, luogo della sosta e della bellezza con vista panoramica sul cuore del centro storico di Modica, che si terrà domenica, 22 dicembre, alle ore 18. Ad esibirsi in un concerto “I canti della novena” composto da brani popolari che fanno parte della novena siciliana, che veniva cantata per le strade, sarà la bravissima cantante e chitarrista, Fiammetta Poidomani. Un evento, quello di domenica, pensato per gustare un tè con dolcetti con amici, in piena atmosfera natalizia e con vista mozzafiato sulla città del cioccolato Doc. (Si consiglia la prenotazione al 331 951 5301)

Fiammetta Poidomani è una cantante, chitarrista e performer che si occupa di musica popolare da circa un ventennio e proviene da diverse esperienze nell’ambito del folk internazionale. Diplomata alla Musical Theatre Academy di Catania si è esibita in vari contesti di alto livello come gli spettacoli classici del Teatro Greco di Siracusa (“Le Troiane” di Euripide, ed. 2019) e il Festival Celtica in Val d’Aosta (2013).