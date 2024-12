Ragusa – Sulla decisione dell’amministrazione Cassì di non organizzare eventi pubblici per Capodanno nel centro storico superiore di Ragusa si registra anche una dura presa di posizione del consigliere comunale 5 stelle Sergio Firrincieli che obietta si interrompe dopo quindici anni la tradizione del capodanno nel centro storico superiore di Ragusa “scelta improvvida dell’amministrazione comunale, occorre rimediare”.

“Non ci siamo. Dovevamo occuparci di rivitalizzare il centro storico superiore, anche in questo periodo festivo. E, invece, tutte le attenzioni, ed è giusto, per carità che sia così, sono riservate alla città antica di Ibla mentre, dopo quindici anni, si interrompe la tradizione del Capodanno a piazza San Giovanni con evidenti ripercussioni negative per tutti gli operatori commerciali della zona. Perché sta accadendo tutto questo? Perché non è stata riservata la stessa attenzione a quest’altra parte della città? Lo chiediamo all’amministrazione comunale nella speranza che arrivino risposte all’altezza della situazione per tutelare e salvaguardare i legittimi interessi di chi ha investito su questa zona di Ragusa e, adesso, si trova penalizzato.

Del resto, a fronte di investimenti importanti per il territorio cittadino nel periodo natalizio, non pensiamo che possa cambiare qualcosa per qualche migliaio di euro in più. Però, si continuerebbe una tradizione consolidata nel tempo che, invece, così si rischia di perdere. E non sarebbe giusto che accadesse tutto ciò. Non possono esserci figli e figliastri e, soprattutto, non si può lasciare indietro nessuno”. (da.di.)