Scicli – Dal classico tradizionale, al mandorlato, al pistacchio o al goloso Tre cioccolati fino ad arrivare al panettone dark ovvero “Il Moro”, il panettone al cioccolato fondente 70%. E’ l’ultima creazione artigianale del pasticcere Andrea Giannone di Scicli che da settimane continua a sfornare fantastici panettoni artigianali, una vera e propria delizia per il palato e non solo. Sono preparati con lievito madre e sono simbolo di eccellenza e qualità tanto che la richiesta ha ormai varcato i confini della Sicilia. Tante le richieste da tutta Italia e tanti i panettoni che ogni giorno vengono spediti in ogni dove. Il panettone artigianale di Andrea Giannone, lo scorso 22 novembre 2024, è arrivato alla finale del Panettone Awards 2024, una competizione di altissimo livello che celebra l’eccellenza tra i pasticcieri, posizionandosi tra i dieci panettoni più buoni d’Italia. La finale dell’evento si è tenuta a Gallarate (Varese) presso l’Irca Academy. Giannone, insieme agli altri finalisti, ha incantato la giuria, guidata dal Maestro Davide Malizia, partecipando alla competizione con il panettone Tradizionale e Il Moro.

Panettoni Artigianali di Andrea Giannone

I panettoni firmati Andrea Giannone rappresentano l’incontro tra tradizione e innovazione. Realizzati con lievito madre e sottoposti a una lenta lievitazione di 36 ore, ogni panettone è un capolavoro di artigianalità, caratterizzato da ingredienti selezionati e un’attenta lavorazione. La gamma di gusti include il classico Tradizionale, il morbido Mandorlato, il raffinato Pistacchio, il goloso Tre Cioccolati, le combinazioni irresistibili di Pera e Cioccolato e Arancio e Cioccolato, fino all’elegante Frutti di Bosco e Cioccolato Bianco o a Il Moro al cioccolato fondente 70%. Naturalmente si può anche scegliere il pandoro artigianale, soffice, profumato e avvolto in una nuvola di zucchero a velo per chi ama la semplicità del gusto delicato a tavola.

Il Moro: L’eleganza del Cioccolato Fondente

Tra i panettoni artigianali di Andrea Giannone, spicca Il Moro, il panettone dark al cioccolato fondente 70%, ultimo nato nella rinomata pasticceria sciclitana. Con il suo impasto scuro al cacao, arricchito da pezzi di cioccolato fondente, Il Moro è una celebrazione del gusto intenso e della qualità, pensato per i veri amanti del cioccolato. Dietro ogni panettone c’è la passione di Andrea e un legame profondo con la tradizione dolciaria siciliana, rivisitata per offrire un’esperienza unica. Ogni dettaglio, dal profumo avvolgente alla texture soffice, racconta la dedizione e la cura che rendono questi panettoni una scelta speciale per le feste.

I panettoni artigianali di Andrea Giannone, noto come il sovrano delle torte, sono il risultato del lavoro certosino che si svolge ogni giorno nella famosa Pasticceria Andrea Giannone di Scicli dove tradizione e cura nei dettagli danno vita ad una vera e propria prelibatezza per il palato. Si possono acquistare in pasticceria o nello shop Panettoni online.