Scicli – Reso noto dal sindaco Mario Marino e dall’assessore Gianni Falla. Presepe vivente alla Cavuzza il 26 dicembre e 5 gennaio. “Le vie della cometa” è il titolo del programma natalizio 2024 diramato oggi dall’amministrazione Marino. Le vie della cometa si snoderanno tra le luminarie e le installazioni scenografiche nel centro storico accompagnate dalla filodiffusione di musiche natalizie. Entro la settimana anche le borgate saranno illuminate dalle luci natalizie.

Il presepe vivente si terrà il 26 dicembre e il 5 gennaio alla Cavuzza di San Guglielmo. Sarà affiancato come ogni anno dall’itinerario “Le Vie dei Presepi”.

Per la prima volta ci sarà “La natività”, il presepe recitato e cantato nelle viuzze della Cava di San Bartolomeo fino alla suggestiva chiesetta di Piedigrotta.

Tra gli appuntamenti di rilievo, il 20 dicembre il concerto di Gerardina Trovato nell’area giardinata di palazzo Mormino a Donnalucata.

A Cava d’Aliga e Sampieri Babbo Natale in Car Tour in compagnia degli zampognari; al villaggio Jungi il Kids Village, al piazzale delle Olimpiadi. In piazza Italia il 24 dicembre ci sarà la Casa di Babbo Natale con gli elfi e i giochi sotto la neve, gli zampognari, la degustazione di ricotta calda e pane di casa. Intanto, Babbo Natale nel carretto siciliano girerà per la città regalando panettoni ai più piccoli.

Il 31 dicembre in piazza Italia la band orchestra “I Neri a Pois”, il primo gennaio “Rtm in tour” con i migliori Dj della provincia. Il 5 e il 6 gennaio prevista Animarte in Piazza Italia, due giorni con giochi in legno, laboratori di pittura e spettacoli con area baby e area famiglie.

Un contributo di solidarietà è arrivato ad alcune famiglie meno fortunate da Nadara, ex Renantis.

Il programma è stato reso possibile grazie all’importante contributo del Libero Consorzio Comunale ex Provincia di Ragusa.