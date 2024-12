La tredicesima mensilità, attesa ogni anno a dicembre, rappresenta un’importante aggiunta allo stipendio per milioni di lavoratori, incluse le categorie gestite da NoiPA, come i dipendenti pubblici. Scopriamo insieme chi la riceverà, quando sarà erogata e come viene calcolata.

Quando arriva la tredicesima 2024?

La tredicesima sarà accreditata nella maggior parte dei casi con il cedolino ordinario di dicembre, previsto per il 13 dicembre . Tuttavia, ci sono eccezioni: alcune categorie di lavoratori riceveranno la mensilità aggiuntiva tramite un cedolino separato entro la fine del mese.

Tra coloro che riceveranno la tredicesima a dicembre troviamo:

Lavoratori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

Supplenti della scuola con contratto fino al 30 giugno 2024 o al 31 agosto 2024, purché non abbiano un contratto attivo nel nuovo anno scolastico.

Supplenti brevi e saltuari della scuola, invece, riceveranno la tredicesima mensilmente, in proporzione ai mesi lavorati, e non con il cedolino del 13 dicembre.

Chi ha diritto alla tredicesima?

NoiPA chiarisce che la tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che hanno maturato almeno un mese di retribuzione nel corso del 2024. Non è prevista, invece, per chi non ha lavorato neanche un giorno durante l’anno.

Come si calcola la tredicesima?

Il calcolo della tredicesima si basa sulla retribuzione globale del dipendente , prendendo come riferimento lo stipendio del mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° dicembre, si considera lo stipendio dell’ultimo mese lavorato.

Ecco come viene determinato:

Per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) ha lavorato, si maturazione un dodicesimo della tredicesima.

Per i contratti part-time, la retribuzione è proporzionata alle ore effettivamente lavorate.

Non concorrono al calcolo gli importi non retributivi, come:

Lavoro straordinario.

Indennità per ferie o reperibilità.

Rimborsi spese.

È importante ricordare che la tredicesima è soggetta a trattenute fiscali e previdenziali, risultando quindi tassata.

La tredicesima rappresenta un bonus fondamentale per i lavoratori, utile soprattutto in vista delle spese natalizie. Conoscere i dettagli sull’erogazione e il calcolo è importante per pianificare al meglio le proprie finanze. NoiPA garantisce trasparenza nella gestione, specificando eccezioni e modalità di pagamento.

Se desideri ricevere ulteriori aggiornamenti, resta connesso al portale ufficiale di NoiPA.