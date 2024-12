I bonus sociali per luce, gas e acqua, introdotti dal Decreto Rilancio, sono strumenti pensati per sostenere le famiglie in difficoltà economica o fisica. Questi incentivi offrono sconti sulle bollette per nuclei familiari con ISEE inferiore a determinate soglie. Ecco tutto quello che devi sapere.

Chi ha diritto ai bonus sociali?

I requisiti per accedere ai bonus sociali sono:

ISEE fino a 9.530 euro per nuclei familiari con massimo 3 figli a carico.

ISEE fino a 20.000 euro per famiglie numerose (almeno 4 figli a carico).

Ogni nucleo familiare può beneficiare di un solo bonus per tipologia di fornitura (elettrica, gas, idrico) per l’anno di validità della DSU.

Nota: Per le forniture dirette, il contratto deve essere intestato a un membro del nucleo familiare e registrato per uso domestico. Per le forniture centralizzate, deve essere attiva e riferita a locali abitativi.

Come si richiede il bonus sociale?

Non è necessario presentare una domanda specifica: gli sconti sono applicati automaticamente in bolletta.

Basterà inviare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS per l’attestazione dell’ISEE.

I dati verranno trasmessi al Sistema Informativo Integrato (SII) per il calcolo automatico degli importi.

Importi e Calcolo dei Bonus Sociali 2024

Bonus luce

L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare e si aggira tra 180 e 600 euro all’anno.

Lo sconto è distribuito uniformemente sulle bollette mensili o bimestrali.

Bonus gas

L’agevolazione dipende da:

Zona climatica di residenza.

Numero di componenti del nucleo familiare.

Uso del gas (riscaldamento, acqua calda, cottura).

Gli importi variano da 60 a 120 euro per nuclei piccoli, con valori più alti per famiglie numerose.

Bonus acqua

Garantisce una fornitura gratuita di 18,25 m³ di acqua annui per persona (circa 50 litri al giorno).

Il valore dello sconto dipende dalle tariffe applicate dal gestore locale. Ad esempio, una famiglia di 4 persone risparmia su 200 litri di acqua al giorno.

I bonus sociali 2024 rappresentano un sostegno concreto per le famiglie in difficoltà economica, garantendo una riduzione sui costi delle utenze domestiche. Grazie al calcolo automatico tramite DSU, il processo è semplice e immediato. Per ulteriori informazioni, consulta il portale dell’INPS oi siti dei gestori locali.