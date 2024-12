Scicli – Una mostra fotografica nei giorni che avvicinano al Natale per dare vetrina a giovani talenti. Un must della Fondazione Confeserfidi che lavora per la valorizzazione delle nuove generazioni del territorio e che appunto per questo Natale, ha deciso di promuovere la mostra fotografica ‘Breathe’ di Gabriele Capodanno. Lui è un fotografo di grandi prospettive che ha deciso di raccontare storie di donne e uomini attraverso le pose del loro corpo. Mostrandone sguardi, movimenti; con l’obiettivo di condurre chi osserva nell’interiorità di attimi fugaci immortalati nella foto.

“Per l’essere umano raccontare è fondamentale. Lo è per il bambino, per l’adulto, per l’anziano, per il ricco e per il povero, per chi è triste e per chi è allegro: in questo bisogno siamo tutti uguali, senza eccezioni. Raccontare è per noi come respirare; è inevitabile finché siamo vivi”, spiega Gabriele.

‘Breathe’ è un progetto aperto che attraverso la fotografia raccoglie storie, visioni, paure e sogni di persone ‘comuni’ che hanno prestato il loro corpo per raccontare e raccontarsi.

La mostra sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle 18 e sarà fruibile gratuitamente nello spazio multifunzionale della Fondazione Confeserfidi, ai civici 1, 2 e 3 di via Arco Castro a Scicli, l’8, il 14 e il 15 Dicembre dalle h.15 alle h.18