Marina di Ragusa – Ricco di iniziative il programma del 2024 dal 7 dicembre a 6 gennaio che farà base in piazza Duca degli Abruzzi con concerti, spettacoli, mercatini dell’artigianato e della solidarietà, cinema e tanto altro ancora. Il borgo di Mazzarelli sarà animato dalla nuvena e da street band. Non mancheranno i prestigiosi eventi culturali. Attesissimo, torna anche quest’anno il suggestivo Concerto dell’Immacolata. La Musica Barocca sarà la protagonista della serata che si svolgerà presso la chiesa di Maria SS. di Portosalvo con inizio alle ore 20. Confermato anche il tradizionale Cuccia Party a cura del Gas Mazzarelli. L’appuntamento è per il 15 dicembre dalle 11 alle 13 in piazza Duca degli Abruzzi.

Piazza che per tutto il periodo di Natal…è, sarà il cuore delle attività di Mazzarelli, col mercatino della Solidarietà a cura della San Vincenzo de Paoli, l’esposizione di artigianato MostrArt, i laboratori per i bambini, i canti natalizi e, a partire dal 19 dicembre, la casetta di Babbo Natale.

Altro momento di grande condivisione in piazza, la Tombola Vivente che animerà la serata del 26 dicembre. La principale piazza del borgo marinaro il pomeriggio del 28 dicembre si trasformerà in cinema per il Christimas Movie. Sempre in piazza, il 2024 si chiuderà con la bicchierata dell’antivigilia in collaborazione col Gas Mazzarelli il 30 dicembre dalle 16 alle 20.

L’anno nuovo verrà salutato dagli intrepidi del Tuffo di Capodanno, alle 11.30 nella spiaggia della Dogana, mentre in serata ancora musica. Alle 20 all’interno della Chiesa di Maria SS. di Portosalvo si esibirà il Modica Gospel Choir.

Atmosfere natalizie anche per lo spettacolo del danzatorie Alosha in programma il 4 gennaio alle 18:30. Il 5 gennaio alle 20 in festa col “Party prima ‘ca parti” mentre la chiusura del cartellone di eventi, ancora una volta, sarà affidata alla befana, protagonista in piazza dalle 11.

“Natale Nostro e di Comunità. È ancora il tratto distintivo del Natale di quest’anno, intorno a cui si stringe tutta la comunità. Grazie al Comune di Ragusa e ai tanti sponsor, la Pro Loco Mazzarelli capofila e le associazioni del territorio hanno redatto un programma vario e denso di appuntamenti. Tanti eventi che consentono un coinvolgimento diretto, perché si possa essere non solo spettatori ma protagonisti attivi di un Natale che vuole accendere non solo luci ma anche i cuori”, dichiara il presidente della Pro Loco Mazzarelli, Tonino Gulino.