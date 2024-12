La dieta Plank è uno dei regimi alimentari più discussi per perdere peso rapidamente. Promette risultati visibili in pochi giorni, ma è fondamentale seguirla solo per brevi periodi per evitare squilibri nutrizionali. Ecco una guida completa per scoprire come funziona e cosa aspettarti da questa dieta.

Perché la Dieta Plank fa dimagrire velocemente?

La dieta Plank promette una perdita di peso veloce, spesso visibile già dai primi giorni. Tuttavia, deve essere seguita per un massimo di due settimane e mai più di una volta all’anno. Ma prima di seguire la dieta Plank bisogna consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista. La dieta Plank è vietata a tutte le persone che soffrono di qualche patologia e alle donne in gravidanza. Come sempre raccomandiamo di non seguire le diete prese sul web senza chiedere il parere di un professionista poiché la dieta va sempre elaborata in base alle caratteristiche della singola persona. La dieta che elenchiamo di seguito è indicativa e serve per capire come funziona il metodo dietetico Plank. Nonostante i risultati motivanti, è essenziale consultare uno specialista prima di iniziare.

Dieta Plank: esempio menù

Colazione: Caffè nero senza zucchero con una fetta di pane sottile, un piccolo panino o qualche fetta biscottata. – In alternativa al caffè, puoi scegliere il tè con una fetta di limone fresco. ( Addio Zucchero. Uno degli aspetti chiave della dieta Plank è l’eliminazione dello zucchero. Questo aiuta a disintossicare il corpo e a ridurre il carico sul fegato. Per aggiungere le bevande, puoi optare per miele o stevia)

Pranzo e cena: bistecca alla griglia, pollo o pesce al vapore. O in alternativa due uova sode, accompagnate da verdure come spinaci al vapore o insalata di pomodori condita con succo di limone. (pranzo con proteine).

La cottura è un elemento cruciale nella dieta Plank va sempre utilizzata la cottura al vapore o alla griglia.

Condimenti: No a Salse e Sughi. Per due settimane, evita salse elaborate e condimenti grassi. Usa solo: – Olio extravergine di oliva a crudo per condire carne, pesce e verdure.

Succo di limone fresco per insaporire insalate e verdure al vapore.