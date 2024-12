Ragusa – Incidente stradale ieri sera, sabato 30 novembre, intorno alle ore 21 in via G.Leone subito dopo la rotatoria con la sp 10 per Chiaramonte, in direzione del centro commerciale Ibleo. Tre le auto coinvolte nell’incidente, le cui cause sono in via di accertamento, e quattro le persone rimaste ferite e trasportate dalle ambulanze del 118 nei pronto soccorso di Ragusa e di Vittoria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare alcuni feriti rimasti incastrati tra le lamiere, per la messa in sicurezza delle auto incidentate e per illuminare lo scenario dell’incidente in modo da facilitare i soccorsi e consentire alle forze dell’ordine di poter effettuare i rilievi. Ingenti i danni alle auto coinvolte del brutto incidente. In corso la ricostruzione esatta della dinamica.