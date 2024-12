Modica – Nuovo traguardo importante per l’hairstylist Antonio Saraceno, storico parrucchiere del team Altro Stile Parrucchieri di Orazio Modica Ragusa a Modica. Lo scorso weekend Antonio, insieme ad un gruppo ristretto di parrucchieri, ha partecipato all’importante corso di Shi Parrucchieri “Hair Touch Milano” tenutosi a Catania. Il corso è tra i più importanti eventi formativi per parrucchieri in Italia e si è basato sulla nuova tecnica innovativa della colorazione dei capelli fatta con il calore del phon.

Antonio ha trasformato i capelli di una modella (vedi foto sotto) con la nuova tecnica di Shi parrucchieri riuscendo ad ottenere una colorazione naturale e senza imperfezioni. Si tratta di un approccio innovativo per la colorazione dei capelli che solo pochissimi hairstylist siciliani hanno potuto attestare grazie al corso di Shi Parrucchieri.

“Sono felice – spiega Antonio – di aver partecipato al corso di Shi Parrucchieri e sono lavorativamente orgoglioso di aver rafforzato alcune tecniche innovative per la colorazione dei capelli. E’ stata un’esperienza importante e non nascondo anche emozionante per il confronto che ho avuto con hairstylist internazionali, conosciuti in tutto il mondo”.