Ragusa – La magia del Natale si diffonde nella città antica di Ibla. Per animare un programma ricco ed entusiasmante. Il Ccn Antica Ibla, in piena sinergia con il Comune di Ragusa, ha dato vita a un calendario di eventi che darà la possibilità di visitare l’incantevole villaggio di Babbo Natale ma anche l’opportunità di diventare tra i protagonisti di coinvolgenti spettacoli itineranti. E, ancora, presepi suggestivi, mercatini in cui curiosare e una infinità di momenti speciali da vivere in compagnia di tutta la famiglia e non solo.

“Sono differenti i luoghi in cui è possibile assistere a questi momenti ricchi di fascino – sottolinea il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa – con i componenti del consiglio direttivo e grazie al pieno supporto dell’amministrazione comunale, unitamente al sindaco Peppe Cassì, abbiamo studiato un piano che potesse rispondere a tutte le esigenze di chi intende trascorrere questo periodo natalizio in pieno relax e vivendo le suggestioni di atmosfere ricche di fascino. Ecco perché, ad esempio, il villaggio di Natale risulta essere incantevole con l’ufficio postale di Babbo Natale, il trenino natalizio, la fabbrica del giocattolo, un albero gigante, gli elfi cantastorie e tutto quanto può servire per creare meraviglia. Sveleremo questi segreti un passo alla volta.

Natale, quest’anno a Ibla, sarà dietro ogni angolo, facendo diventare i vicoli e le piazze della città antica di Ragusa, antico gioiello barocco, la location perfetta per vivere e respirare pienamente l’atmosfera delle feste. Vi aspettiamo perché più saremo, più ci divertiremo. Questi momenti sono destinati a rimanere indimenticabili. Ibla è vestita a festa. Per rendere indimenticabile il Natale 2024”.