Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La squadra vittoriese vince contro il Volley Gela e porta a tre le vittorie consecutive in questa prima fase del campionato. La cronaca vede le due squadre al primo set affrontarsi testa a testa per i primi punti, ma la Koira Vittoria trova una serie di battute punto unita ad alcuni errori avversari, che la proietta in avanti di diverse lunghezze e così chiude facilmente il set. Secondo parziale fotocopia del primo e così la compagine di casa si trova, in meno di 40 minuti sul 2 a 0.

Nel terzo parziale, come da copione, le gelesi hanno una reazione dovuta anche da un momentaneo calo di attenzione delle vittoriesi, un tempo tecnico chiamato dal coach Fabio Romano, rimette in riga le giovani ragazze di casa e così nelle parte finale, con una maggiore concretezza la Koira Volley chiude il set e la partita. Le parole del tecnico a fine partita : “Questa vittoria è merito di tutti, dalle atlete che hanno eseguito le direttive tattiche provate in settimana e nonostante alcuni acciacchi delle ragazze più grandi il gruppo ha risposto bene. Grazie alla dirigenza e dei genitori che ci sostengono con serietà e sacrificio.

Altri punti in classifica che fanno morale. ” . Da sottolineare l’ottima prestazione del centrale Gaia Biazzo . Adesso archiviamo questa partita e testa alla prossima che vedrà sempre in casa a Vittoria con la capolista Paternò.