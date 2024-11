Ragusa – Domenica 24 novembre 2024, il console della Repubblica Tunisina a Palermo, Mouhamed Ali Mahjoub, accompagnato dall’equipe consolare e dalla rappresentante in Italia della compagnia aerea tunisina “Tunisair Express”, è stato ospite presso il Centro Polifunzionale di viale Napoleone Colajanni a Ragusa, dove si è svolto l’incontro pubblico con la comunità tunisina residente in Sicilia. L’assemblea è servita ad ascoltare le loro preoccupazioni e a presentare proposte mirate alla fornitura, in modo capillare, di maggiori servizi consolari e amministrativi.

È stata confermata la volontà di informare maggiormente la comunità tunisina e di intensificare i contatti con le autorità regionali e locali per difendere i propri diritti. Sono stati inoltre evidenziati gli sforzi delle autorità tunisine per sviluppare e digitalizzare il lavoro consolare con l’invito ai membri della comunità di utilizzare in modo massiccio il sistema consolare digitale “E-Consulat” per prenotare appuntamenti per l’espletamento di vari servizi che fornisce il consolato.

Nel corso dell’incontro è stata anche presentata la nuova rotta aerea Tunisia-Catania e viceversa che la compagnia “Tunisair Express” intende lanciare a partire dal 20 dicembre 2024. Il collegamento sarà garantito con due voli settimanali, il venerdì e la domenica.

La nuova rotta si affiancherà a quella che la stessa compagnia opera da Palermo tre volte a settimana ogni lunedì, giovedì e sabato. Questa nuova linea nasce dalla richiesta, nella Sicilia Orientale, da parte dei tour operator, partner della compagni, che vogliono consolidare i propri impegni in termini di trasporto turistico in Tunisia e consentire così soggiorni nei week-end.

Inoltre a partire dal programma estivo 2025, Tunisair Express consoliderà i voli Catania-Tunisia aggiungendo un’ulteriore volo il martedì.