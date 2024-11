Vittoria – “Esprimiamo sincera e convinta solidarietà alla collega consigliera Valentina Argentino per i pesanti insulti ricevuti in aula che lasciano esterrefatti per la violenza verbale che contengono. Ci saremmo aspettate scuse pubbliche da parte del collega consigliere che ha proferito tali parole ma ancora nulla è giunto. Siamo convinte che non sia mai troppo tardi: il rispetto dovrebbe essere alla base della società e in particolare all’interno di un luogo istituzionale come il consiglio comunale.

Un consiglio non nuovo, purtroppo, a scene squalificanti e a un dibattito che – da parte di certa maggioranza e del sindaco stesso – ha ampiamente travalicato i limiti. Proprio qualche giorno addietro si sono tenute manifestazioni, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che rischiano di diventare vane se chi rappresenta i cittadini in consiglio tiene simili atteggiamenti. Ci aspettiamo l’intervento dell’assessore alle Pari Opportunità Francesca Corbino su questo inqualificabile episodio. Siamo convinte che la consigliera Argentino continuerà la sua azione politica con la consueta determinazione”.

Lo dicono le consigliere Monia Cannata e Valeria Zorzi a nome di tutto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria.