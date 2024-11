Ragusa – Anche quest’anno la casa editrice ragusana Operaincerta sarà presente alla manifestazione libraria “Lib(e)ri a Ragusa”, questa volta con due interessanti volumi. Questa sera, venerdì 29 novembre, al Centro Commerciale Culturale, alle 19:00, sarà presentato il libro di Ermelinda Simona Buccheri, “MIMI – Una storia per bambini e per adulti in crescita” che racconta la storia di Mimi, un gattino dotato di grande intraprendenza e candore. Una mattina di fine inverno, durante il consueto giro con la madre e i fratellini, accade qualcosa di imprevedibile che segnerà la sua giornata e la sua giovane vita.

Attraverso la sua storia si può scoprire il valore della resilienza, quel saper cogliere nonostante tutto il lato positivo delle vicende più sgradevoli, quel saper trovare anche in mezzo alle difficoltà delle vere e preziose amicizie. Nascono, infatti, lungo tutto il racconto legami basati sull’empatia e sulla solidarietà, sull’inclusione e sul coraggio. Atteggiamenti e sentimenti con cui ogni bambino/adulto fa i conti giorno per giorno e su cui è possibile riconoscersi per ampliare la propria capacità nel far fronte agli accadimenti molesti e spiacevoli della vita.

Domenica, sempre al Centro Commerciale Culturale, alle 17:00, sarà invece presentato il volume “COME FARFALLE SUI FIORI – Gli studenti di Monselice e Conselve scrivono alle vittime innocenti di mafia”, momento conclusivo di un progetto sulla legalità portato avanti nell’Istituto “Cattaneo – Mattei” di Monselice e Conselve in provincia di Padova e che prevedeva che i quarantanove studenti partecipanti scrivessero una lettera a quarantanove vittime innocenti di mafia, confluite poi in questo libro.

Perché le farfalle? Perché – si legge nella prefazione – le farfalle sono tra gli insetti che più trasportano il polline in natura. Il polline, in questo libro, rappresenta il concetto di legalità portato dalle farfalle, ovvero da tutti gli uomini e da tutte le donne che contrastano il sistema malavitoso. Perché le farfalle sono belle ed aggraziate e compiono un lavoro preziosissimo, e anche noi siamo come le farfalle quando viviamo secondo coscienza, testimoniando la giustizia e la legalità.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione “Libera” e alla presentazione sarà presente una delegazione degli studenti padovani e la professoressa che ha coordinato il progetto.