Il 2025 potrebbe rivelarsi un anno difficile per l’umanità, almeno secondo le inquietanti previsioni della celebre veggente Baba Vanga. La mistica bulgara ha descritto uno scenario drammatico, segnato da guerre devastanti e un pianeta sempre più inospitale. Tuttavia, come sempre, la speranza è che queste visioni rimangano solo profezie inesatte e non si trasformino in realtà.

Chi era Baba Vanga? Le sue previsioni più famose

Baba Vanga, scomparsa nel 1996, è stata una delle veggenti più discusse e influenti del XX secolo. I suoi seguaci credevano che possedessero straordinarie capacità paranormali, in grado di prevedere eventi globali.

Tra le sue profezie più note figurano:

Il disastro nucleare di Chernobyl

Gli attentati dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle

L’elezione di Barack Obama come primo presidente afroamericano degli Stati Uniti

Durante la sua vita, Baba Vanga attirò l’attenzione di politici, leader sovietici e persone comuni, che si rivolgevano a lei per consigli e predizioni sul futuro.

Baba Vanga e la spaventosa visione del 2025

Secondo le testimonianze, Baba Vanga ha predetto che il 2025 sarà segnato da un conflitto devastante tra due Paesi europei, che potrebbe innescare una guerra su scala globale. Il suo presagio si collega alle crescenti tensioni geopolitiche che il mondo sta già vivendo, come il conflitto tra Russia e Ucraina. Nel 2025 la veggente ha previsto un conflitto europeo che porterà alla devastazione della popolazione di tutto il continente, seguita poi, nel 2028, dalle prime esplorazioni su Venere alla ricerca di nuove fonti energetiche. Secondo la veggente, le calotte polari si scioglieranno nel 2033, nel 2076 il comunismo si affermerà in tutto il mondo, nel 2130 alieni e umani inizieranno ad avere dei contatti tra loro e parte del mondo sarà colpita da una forte siccità nel 2170. Per quanto riguarda invece il prossimo millennio, Baba Vanga ha pronosticato una guerra tra la Terra e Marte nel 3005 e l’abbandono definitivo del pianeta Terra nel 3797, verso nuovi pianeti da abitare. Infine, il 5079 è l’anno in cui, secondo la mistica bulgara, il mondo finirà.

La chiaroveggente ha anche suggerito che l’umanità sarà costretta ad esplorare nuovi pianeti in cerca di risorse energetiche, preannunciando una svolta epocale nell’esplorazione spaziale.

Le predizioni future secondo Baba Vanga

Le visioni di Baba Vanga non si fermano al 2025. Ecco alcune delle sue previsioni più significative per i prossimi secoli:

2028: inizio delle esplorazioni su Venere per cercare nuove fonti di energia

2033: scioglimento delle calotte polari e innalzamento del livello del mare

2076: affermazione del comunismo come ideologia dominante a livello mondiale

2130: primi contatti tra umani e alieni

2170: una grave siccità colpirà molte parti del pianeta

3005: guerra tra la Terra e Marte

3797: abbandono della Terra per colonizzare nuovi pianeti

5079: la fine del mondo, secondo Baba Vanga.

Quanto sono affidabili le profezie di Baba Vanga?

Nonostante il fascino delle sue visioni, è importante ricordare che molte delle sue predizioni non si sono avverate o rimangono ambigue. Le sue parole, tramandate attraverso resoconti orali, mancano di una base verificabile e sono spesso oggetto di interpretazioni diverse. Le profezie di Baba Vanga, sebbene affascinanti, vanno prese con cautela. Tuttavia, possono rappresentare uno spunto per riflettere sulle sfide globali che il nostro pianeta potrebbe affrontare nel futuro.