Modica – “Uno sguardo attento alle esigenze delle nuove generazioni della nostra Città, significa anche assecondarne i bisogni e favorirne la quotidianità”. A parlare è l’assessore alle Politiche Sociali ed Educative, Chiara Facello. “Ecco perché come assessorato, abbiamo pubblicato l’avviso pubblico per il rilascio di abbonamenti gratuiti per il servizio di trasporto pubblico locale ‘Modica under 20’. Si tratta di ben 250 abbonamenti mensili a titolo assolutamente gratuito, con validità 6 mesi. Sono destinati – spiega l’assessore Facello – a ragazze e ragazzi sotto i vent’anni che risiedono a Modica e che, appunto, per essere ammessi al loro possesso, abbiano come requisiti la residenza nel comune di Modica e l’età inferiore a 20 anni. Le istanze di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il 9 dicembre all’Ufficio protocollo dei Servizi sociali -Palazzo Azasi- oppure tramite pec all’indirizzo: servizisociali.comune.modica@pec.it, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente o del genitore se il richiedente è minorenne, una fototessera, la fotocopia dell’ I.S.E.E.

Una volta ricevuta l’istanza, l’ufficio assegnerà i 250 abbonamenti. La graduatoria di assegnazione, ed è un tratto a sfondo sociale che mi preme rimarcare, tiene in considerazione l’indicatore ISEE. E questo traccia un ulteriore segnale di quell’attenzione che poniamo verso i soggetti deboli e nei confronti dei quali vogliamo essere ausilio per poter fruire delle stesse opportunità. Gli abbonamenti dovranno essere ritirati all’Ufficio Servizi sociali. Abbiamo anche messo a disposizione, per chi possa avere difficoltà nella compilazione dell’istanza o anche per semplici informazioni, una mail dedicata: servizisociali@comune.modica.rg.it. E’ possibile anche interloquire direttamente con i nostri uffici attraverso il numero 335 7878749. E’ bene precisare che l’abbonamento ‘under 20’ è nominativo e non è cedibile. Deve sempre essere esibito unitamente ad un valido documento di identità.

L’abbonamento under 20 è un altro segnale per dare contezza di cosa significhi per la nostra Amministrazione la Politica Sociale e come essa abbia priorità nelle nostre scelte. L’ Amministrazione investe nelle politiche per le famiglie grazie a interventi per i figli che usano i mezzi pubblici e grazie all’ottima comunione di intenti che abbiamo con SAIS, disponibile ancora una volta a sostenere le nostre scelte. La natalità si promuove con iniziative mirate in grado di produrre effetti immediati sulla vita delle famiglie. I figli e le generazioni future sono la nostra risorsa più importante e come Amministrazione siamo impegnati ad accompagnare i minori nella loro crescita ed educazione attraverso la possibilità per loro di frequentare attività pomeridiane di sport e tempo libero fondamentali per le loro competenze”.

“La nostra Amministrazione, conferma con questa idea, – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro – la sua volontà di avere un’attenzione particolare e un occhio di riguardo per le nuove generazioni, considerandole concretamente la base per la Modica del futuro. Gli ‘abbonamenti under 20’, da un lato favoriscono ed incentivano fra i ragazzi l’uso del mezzo pubblico come elemento essenziale di trasporto urbano e dall’altro agevolano quanti, in difetto di un proprio mezzo o in difficoltà ad essere accompagnati dai propri genitori, possono avere a disposizione il trasporto urbano in modo gratuito, favorendosi negli spostamenti in Città. Una duplice strada che va considerata e che è il principio ispiratore di questa iniziativa. L’assessorato alle Politiche giovanili in sinergia con l’assessorato alle Politiche sociali ed educative ha da tempo intrapreso strade finalizzate a dare risposte alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, intercettandone i bisogni e le richieste e facendo in modo di produrre risorse e opportunità per loro. Un modo concreto di agire su cui crediamo e che conduciamo come dimostrano le tante iniziative portate a termine in questi mesi”