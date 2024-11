E’ stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto agli allevatori che lamentano la mortalità e l’obbligo di abbattimento dei numerosi capi o il decremento della produzione da latte a causa da infezione da “Blu Tongue” e focolai di Brucellosi e Tubercolosi. Il bando è stato pubblicato dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura a seguito di una norma proposta dall’Onorevole Ignazio Abbate, concordata con le ASP, approvata da tutto il Parlamento e inserita nel maxi emendamento del Governo alla variazione di bilancio.

“Sono estremamente soddisfatto – il commento dell’Onorevole Abbate – che il progetto sia stato concretizzato in un aiuto reale agli allevatori. Per cui ringrazio l’assessore Barbagallo e il direttore Cartabellotta che insieme agli uffici competenti hanno lavorato per l’immediata pubblicazione. E un ringraziamento particolare va al capo dipartimento dell’Ufficio Veterinario di Ragusa, Peppe Arestia, per la collaborazione e per gli input forniti per la stesura del disegno di legge. Invito tutte le associazioni di categoria a mobilitarsi per individuare le aziende che hanno i requisiti necessari ad accedere ai contributi entro il 13 dicembre, data ultima di presentazione delle istanze.

Per partecipare bisognerà effettuare una duplice operazione: compilare il format online all’indirizzo https://forms.gle/SBc4HBovDWjiAkY48 e contemporaneamente inviare la domanda di aiuto “Domanda di aiuto – Allegato 1″ all’indirizzo PEC dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio. L’impegno è quello di replicare questa misura, la prima in Sicilia di questo tenore, anche nel 2025 perché è probabile che l’emergenza continui anche per il prossimo anno”.