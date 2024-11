Modica – Continua la marcia inarrestabile delle formazioni giovanili dell’Avimecc Volley Modica che raccolgono successi in serie nei campionati territoriali di categoria. Mentre la formazione under 19 questa settimana ha osservato il turno di riposo, e nel prossimo turno è attesa dal big match con i parigrado del Gabbiano Pozzallo, la settimana, invece, è stata molto impegnativa per la formazione Under 17. Il giovane sestetto biancoazzurro, infatti, nelle due partite disputate ha ottenuto altrettanti successi netti e meritati.

Lunedì, i giovani “Galletti” hanno battuto con un netto 3 – 0 nel derby i “cugini” del Gabbiano Pozzallo e si sono poi ripetuti con la Paomar Solarino (9/25, 13/25, 22/25) nella gara di recupero non disputata a suo tempo per l’allerta meteo.

In serie C, invece, la squadra modicana ha lottato, ma alla fine si è arresa in quattro set al Gabbiano Pozzallo. I giovani pallavolisti biancoazzurri, stanno pagando lo scotto dell’inesperienza in un campionato difficile come nel massimo regionale, dove si confrontano con squadre che annoverano tra le proprie file atleti molto più esperti e capaci di gestire meglio le situazioni più delicate dei match che poi alla fine fanno la differenza in campo.

In casa Volley Modica, tuttavia, non si fanno drammi, perchè è chiaro che questa esperienza non può che far crescere e consolidare un gruppo che nei campionati giovanili sta facendo benissimo.