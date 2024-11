Comiso – Si è svolto oggi presso l’Aeroporto di Comiso un importante vertice dedicato al futuro dell’Aeroporto Pio La Torre, con la partecipazione della Sindaca di Comiso Maria Rita Schembari, dei vertici della SAC, dei sindaci della provincia di Ragusa, dei rappresentanti delle imprese locali e delle parti sociali. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per delineare azioni strategiche volte al rilancio e allo sviluppo sostenibile dello scalo aeroportuale, risorsa essenziale per il territorio e per l’intera Regione Siciliana.

La discussione si è concentrata sulla necessità di potenziare le infrastrutture e le connessioni territoriali per garantire il pieno utilizzo delle potenzialità dello scalo. In questo contesto, è stato apprezzato il recente intervento del Governo Regionale, che ha stanziato 25 milioni di euro per l’ampliamento e il potenziamento della viabilità esterna, in aggiunta alle altre risorse messo in campo per incentivare la presenza di passeggeri a Comiso.

“La collaborazione tra istituzioni, imprese e parti sociali è il fulcro del nostro lavoro – ha sottolineato la Sindaca Maria Rita Schembari. – L’impegno della Regione Siciliana per il nostro aeroporto è un segnale positivo, che auspichiamo si trasformi in un piano stabile e decennale, capace di dare respiro e prospettive agli imprenditori del settore turistico e all’intera economia locale. Siamo certi che il territorio risponderà con concretezza e responsabilità, facendo la sua parte: abbiamo già avuto segnali incoraggianti dagli imprenditori e confidiamo anche nel supporto attivo dei Comuni.”

L’Amministratore Delegato di SAC, Nico Torrisi, ha ribadito l’importanza di un approccio sinergico e collaborativo, confermando l’impegno della SAC nello sviluppo dello scalo: “Comiso è un’opportunità straordinaria per la Sicilia e il suo successo dipende dalla capacità di integrarsi efficacemente con il territorio. Le infrastrutture e l’intermodalità sono fondamentali, e il recente intervento della Regione sulla viabilità è un passo nella giusta direzione.

Tuttavia, serve un impegno costante e condiviso. Ringraziamo ancora una volta Aeroitalia per il rinnovo della fiducia concordato al territorio. SAC continuerà a fare la propria parte con impegno e investimenti per garantire la sostenibilità dell’aeroporto. Ma questo è un progetto di tutti: il Parlamento Regionale, con il suo supporto al marketing territoriale, e le istituzioni locali devono unirsi in uno sforzo comune. Ci aspettiamo proposte, collaborazione e un atteggiamento costruttivo da parte di tutti gli attori coinvolti.”

Durante il vertice, è emerso anche il tema della conferma da parte di Aeroitalia per la regolarità dei voli a Comiso. Finora, la compagnia aerea ha maturato in un anno un totale di contributi, secondo la regolare prassi di co-marketing, pari a 449mila euro (oltre iva).

A conclusione dell’incontro, è stata annunciata la costituzione di un tavolo permanente, che coinvolgerà istituzioni, imprese e parti sociali, con l’obiettivo di monitorare i progressi, definire strategie comuni e mantenere un dialogo costante con il governo regionale.