Modica – Un profluvio di applausi a scena aperta per un’ora e mezzo di grande empatia. Platea, palchi e loggione del Garibaldi pieni in una serata che ha raccontato Fabio Luigi Bonetti (così all’anagrafe) attraverso il suo amore per i libri che ne hanno cadenzato la vita. E il primo giorno di dicembre arriva Gaetano Savatteri il ‘padre’ di Saverio La Manna protagonista di Makari e, giorno 10, Luca Pappagallo

Tre su tre! Fabio Volo è tornato a Modica per la terza volta e per la terza volta è stato travolto dall’entusiasmo e dall’affetto di centinaia di persone che hanno popolato il teatro Garibaldi in quello che è stato l’appuntamento autunnale di punta dalla rassegna InTeatroLibri che porta la firma in calce della sua anima: Piera Ficili. La ‘libraia’ per eccellenza, infatti, è riuscita ancora una volta a regalare alla città di Modica, il talento e la simpatia di Fabio Volo, scrittore, attore, conduttore radiofonico e televisivo, una delle penne più belle della letteratura italiana.

Con la sapiente conduzione di Enzo Scarso, Volo ha raccontato dal palco del tempio della cultura modicana, la sua ultima fatica letteraria: ‘Balleremo la musica che suonano’. 90 e più minuti dedicati al quattordicesimo libro di una carriera iniziata 23 anni fa, conditi da divagazioni più o meno sul tema (compresa la battuta sulla distanza in auto Palermo-Modica teoricamente di meno di 300 chilometri ma praticamente infinita…), battute e momenti esilaranti ma anche seri e profondi, caratterizzati tutti da emozione ed empatia. Perché Volo ha confermato quello che ormai sembra essere un cordone ombelicale tra lui e la città di Modica, in una condivisione piena con chi viene a vedere le sue presentazioni e a cui lo scrittore bergamasco dedica attenzione, pensieri, minuti e manifesto affetto. Davvero una bellissima serata come poche se ne ricordano così.

Scenari InTeatro Libri -sinergica organizzazione tra Mondadori Bookstore Modica e la Fondazione Teatro Garibaldi e il suo sovrintendente, Tonino Cannata- ha (forse…) chiuso il suo 2024 ma non lo chiude l’organizzazione di Piera Ficili che ha in calendario tre appuntamenti uno diverso dall’altro ma tutti di grande impatto e richiamo. Si comincia sabato 30 Novembre, al Mondadori Bookstore libreria del Plaza shopping, al Polo Commenrciale.

Un pomeriggio firmacopie dalle 17.00 in poi con Bia Clay, autrice di Fiori di Narciso (Sperling & Kupfer). La storia di Alhena, ragazza solare, intelligente ma che nasconde sé stessa sotto un paio di guanti di lana e un sorriso che inganna. Rifugge l’amore sino a quando non incontra Adriel, il ragazzo che conosce fin da quando è bambina e con cui non vorrebbe avere niente a che fare, da lei soprannominato non a caso Narciso.

Il giorno dopo, domenica 1 dicembre alle 18.30, sempre alla libreria Mondadori Bookstore del Plaza shopping, sarà protagonista uno degli scrittori siciliani più bravi, accattivanti e di grande genialità: Gaetano Savatteri. Presenta il suo ultimo libro ‘La magna via’ (Sellerio) che ha ancora come protagonista Saverio La Manna. Questa volta, tutto si svolge un po’ distante dall’amata Makari. Un cammino a piedi da Palermo ad Agrigento che rafforza e interscambia un legame padre e figlio, che fa ancora emergere la relazione fortissima tra Saverio e Suleima, che da modo al buon Peppe Piccionello di dare vita alla sua bellezza d’animo e che si caratterizza anche per morti violente da decifrare. Una storia on the road che conquista pagina dopo pagina.

E terzo momento diverso dagli altri due e che desta grande curiosità, è quello del 10 dicembre, secondo martedì del mese, alle 18.30. Perché sarà una presentazione di libro decisamente sui generis, caratterizzata da uno show cooking con la firma di Luca Pappagallo. Sarà lui, protagonista su Food Network canale 33, a raccontare nelle sale del Mondadori Bookstore al Plaza Shopping, ‘La nostra cucina di casa’ (Vallardi). Un libro con oltre 100 ricette “per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola” e accompagnerà la presentazione con uno show cooking destinato a deliziare i palati di quanti assisteranno all’evento. Seguirà firmacopie, ovviamente…