Vittoria- Consegnati i lavori alla ditta per la scuola per l’infanzia in piazza Berlinguer a Vittoria. “Proprio nello stesso periodo dell’anno scorso avevamo preannunciato la messa a segno di un altro colpo sul fronte dell’edilizia scolastica da parte dell’amministrazione a guida Francesco Aiello. Avevamo anticipato la realizzazione di una scuola per l’infanzia in piazza Berlinguer, puntando sulla promozione per lo sviluppo fisico e psichico in relazione ai bambini sino ai 5 anni di età. E’ la finalità dell’obiettivo ora raggiunto dopo avere intercettato i fondi a valere sul Pnrr. Dopo l’aggiudicazione dell’appalto, quindi, un’altra buona notizia, cioè la consegna dei lavori”.

Lo annuncia l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vittoria, Giuseppe Nicastro, parlando di un progetto dell’ammontare complessivo di 5,3 milioni di euro per dare vita a una struttura con 8 sezioni che potrà ospitare intorno a 200 bambini. “Veramente un successo – aggiunge Nicastro – per la nostra amministrazione, per l’assessorato ai Lavori pubblici che ha affrontato, assieme a tutti i tecnici, un anno di grande attività. Grazie a questi fondi del Pnrr, missione quattro, componente 1, investimento 1.1, piano per asili nido scuole per l’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, siamo riusciti nell’intento che ci eravamo prefissati e che avevamo posto subito sotto attenzione perché il nostro lavoro è stato finalizzato a dare alla città quelle strutture che da tempo mancavano.

E lo abbiamo fatto con Vittoria è risultata essere abbandonata per anni da quelle amministrazioni comunali che hanno preceduto l’attuale. Si sta lavorando, invece, per una politica più attenta sul fronte dell’edilizia scolastica. E, grazie ai fondi intercettati, queste prime risposte arrivate si possono definire assolutamente entusiasmanti. Stiamo parlando di un servizio da erogare non solo ai bambini, ma più in generale a tutte le famiglie. Come assessore, sono orgoglioso di avere portato avanti questo progetto in un quartiere molto popoloso e con numerose attività commerciali. Non faremo altro se non rigenerare questa zona di Vittoria, fornendo un servizio ai bambini e soprattutto pensando alle famiglie che avranno l’opportunità di portare i propri figli presso questa scuola dell’infanzia che ripeto non sarà l’unica sul territorio comunale”.

L’assessore Nicastro conclude con i ringraziamenti: “A cominciare dal sindaco per il suo straordinario lavoro a supporto della città e, quindi, gli uffici con l’architetto Cosentino che è il rup, la signora Leonardi dell’ufficio gare, la signora Panasia che è l’istruttore amministrativo, il dottore Garrasi e, infine, ringrazio il dirigente della Cuc dei Lavori pubblici, l’architetto Cultrone. La sinergia tra tutte queste parti in causa con l’amministrazione comunale si è rivelata ancora una volta vincente”.