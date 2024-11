Comiso -L’nella quinta giornata del campionato di Serie C. La squadra allenata da Young Lye Won consolida la sua posizione in classifica. Ora è al quarto posto, alle spalle della capolista Albert Gela, della Green Sport Modica e dell’Adrano Volley: un risultato non da poco, non preventivato all’inizio della stagione.

L’Ardens ha vinto con merito, imponendo il suo gioco contro la squadra etnea. I parziali (25-19; 23-25; 25-19; 25-20) testimoniano la differenza dei valori in campo. L’Ardens ha vinto il primo set, ha subito il ritorno delle avversarie nel secondo, perdendo però di misura e poi ha dilagato nei due set successivi, riuscendo nell’obiettivo di incamerare i tre punti.

Il quarto posto è un risultato superiore alle attese. L’Ardens aveva iniziato il campionato con l’obiettivo di mantenere la categoria, con una squadra giovane e ben motivata, cui la Won sta cercando di dare la sua impronta, coadiuvata dal figlio, Boram Alfieri. Domenica prossima l’avversaria darà il Gravina Volley e si giocherà nuovamente in casa al PalaDavolos.

“Nonostante una settimana tribolata, tra influenze e infortuni che non ci hanno permesso di allenarci al meglio, riusciamo a portare a casa tre punti importantissimi – commenta il vicepresidente della società, Salvo Cosentino – Speriamo di recuperare le tre assenze per la partita dell’1 dicembre: il nostro obiettivo è mantenere l’imbattibilità casalinga, visto che domenica prossima giocheremo nuovamente in casa contro il Gravina Volley, una squadra che ha necessità di fare punti e che potrebbe rivelarsi quindi molto pericolosa”.