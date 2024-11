Ragusa – Collegare le opportunità di business tra la Sicilia e il Mediterraneo. Questo il senso della missione della giunta provinciale di Confcommercio Ragusa che sta partecipando, oggi e domani, ai lavori del Mediterranean tourism forum in fase di svolgimento all’Hilton di Malta. Vale la pena di sottolineare che tra Confcommercio e l’organizzazione che sta promuovendo questa occasione di scambi internazionali, vale a dire Mtf, esiste, ormai da anni, una intensa collaborazione tanto che il segretario della stessa, Andrew Agius Muscat, è stato cooptato di recente nella giunta provinciale dell’organizzazione di categoria iblea. Al gruppo ragusano si è unito anche il presidente provinciale Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana.

“La partecipazione a questo evento – dice il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – rappresenta una opportunità per affrontare temi cruciali e stabilire connessioni strategiche con i rappresentanti economici dei Paesi del Mediterraneo presenti al tavolo. Stiamo presentando i principali obiettivi della nostra associazione in termini di internazionalizzazione delle imprese iblee e siciliane. Questo vuol dire promuovere le esportazioni, attirare investimenti esteri e favorire la cooperazione tra aziende siciliane e mediterranee. Stiamo, in particolare, verificando quali le modalità concrete per rafforzare le reti di networking, sviluppando rapporti di fiducia e creando partnership durevoli con altre realtà del Mediterraneo. Cercheremo, in particolare, di proporre la creazione di un gruppo di lavoro dedicato alle partnership transfrontaliere tra le aziende siciliane e quelle presenti nei Paesi coinvolti.

Stiamo, inoltre, presentando le potenzialità del mercato siciliano, puntando i riflettori su settori chiave come l’agroalimentare, il turismo e l’ospitalità, attrattivi per gli investimenti esteri. Inoltre, immaginiamo di interessarci a esperienze di investimento internazionale dei partecipanti al tavolo, per esplorare opportunità reciproche di sviluppo. E puntiamo, altresì, sulla formazione continua per rendere le aziende competitive e, in questo senso, proporremo iniziative di formazione congiunta e scambi di competenze tra professionisti siciliani e mediterranei, per rafforzare le capacità nelle aree del commercio, turismo e servizi”.