Modica – “Ekwatch, come brand, è oggi il risultato di un percorso iniziato nel 2018, fatto di progettazione, ricerca e continuo miglioramento. Nel corso degli anni, attraversando le fasi di creazione di diversi modelli, ho compreso che il mio lavoro non riguardava solo la realizzazione di un “oggetto” da indossare. È stato in quel momento che ho preso coscienza di qualcosa di più profondo: il mio ruolo da orologiaio stava evolvendo, trasformandosi in una missione da rispettare, guidata dalla passione e dal valore che attribuisco al tempo”. A parlare è l’orologiaio Gabriele Aprile di Modica che qualche anno fa ha dato vita al primo orologio Made in Modica e al brand Ekwatch.



Laboratorio Ekwatch – Dove il tempo prende forma

Gli orologi progettati e realizzati nel laboratorio di via Resistenza Partigiana a Modica da Gabriele Aprile sono delle vere chicche non solo per gli appassionati di orologi ma anche per chi ogni giorno vive e custodisce il tempo come momento prezioso della propria vita. “Ekwatch rispetta oggi una promessa, – aggiunge Gabriele Aprile – ossia quella di mettere al centro ciò che conta davvero: il tempo. Un tempo da custodire, vivere e celebrare. Ogni giorno, al nostro polso”.

Gabriele, figlio d’arte, con la passione per gli orologi ha realizzato il suo sogno ovvero il suo brand Ekwatch dopo aver frequentato la scuola per tecnici e riparatori di Milano. Oggi con la sua attività “Orologiaio Gabriele Aprile” è semplicemente diventato un punto di riferimento per gli appassionati di orologi, anche di lusso, non solo a Modica e in provincia di Ragusa ma anche in Sicilia.