Palermo – C’è ancora incredulità per la morte del 32enne, Gianluca Billitteri, morto in un incidente avvenuto mercoledì notte in viale Regione Siciliana, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione il giovane mentre era a bordo di un’Alfa 159, in direzione Trapani, all’altezza del sottopasso di corso Calatafimi, si sarebbe schiantato contro un muro.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo.

I messaggi di addio su facebook per la morte di Gianluca Billitteri

“Quando la mattina guardi fb – scrive Mirko – e trovi le notizie che nn vorresti mai vedere…. Gianluca Billitteri… Non era ora…eri ancora troppo giovane… Ci hai lasciato tutti senza parole… Condoglianze alla famiglia…(però la tua frase scritta anche nel profilo mi rimarrà impressa). La vita è una e bisogna godersela al massimo”.

“Ciao Gianluca. Voglio ricordarti sempre così – scrive Pierfrancesco – Con il sorriso. Ne combinavi di tutti i colori e ci facevi scompisciare dalle risate, adesso fai sorridere gli angeli compa. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia …che la terra ti sia lieve Fai buon viaggio. ciao GIGANTE BUONO”.

“Ciao Gianluca. Voglio ricordarti sempre così – scrive Pierfrancesco – Con il sorriso. Ne combinavi di tutti i colori e ci facevi scompisciare dalle risate, adesso fai sorridere gli angeli compa. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia …che la terra ti sia lieve Fai buon viaggio. ciao GIGANTE BUONO

“Riposa in pace Gianluca Billitteri – scrive Christian – ad oggi mi do un pò la colpa io perchè se eri affianco a me nel club.. non succedeva.. pazienza mi terrò questo rimorso”.