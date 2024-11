Ben 300 alberi sono stati piantati stamani in Sicilia, a Ragusa, in occasione della Giornata mondiale dell’albero grazie all’impegno di Despar ancora una volta al fianco dell’ambiente, verso la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. Grande adesione oggi per l’iniziativa “Bosco Diffuso Despar”, un progetto itinerante promosso da Despar Italia in partnership con PlanBee, che coinvolge le sei società aderenti al Consorzio Despar Italia. La tappa siciliana di questa seconda edizione, organizzata da Ergon, il socio siciliano del Consorzio, ha interessato l’azienda agricola “Inferno Food Forest 1799” di Ragusa, ed ha visto la partecipazione attiva degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Berlinguer” del capoluogo ibleo.

In un clima di entusiasmo, i ragazzi non sono stati semplicemente coinvolti nella messa a dimora di 300 alberi, avvenuta nell’uliveto presente all’interno dell’azienda agricola, ma hanno potuto vivere un’importante esperienza educativa e di condivisione che accresce una sana consapevolezza ambientale. L’azienda scelta, “Inferno Food Forest 1799”, è un centro d’innovazione agricolo che adotta i principi dell’agricoltura sintropica e della permacultura per promuovere pratiche sostenibili. Con l’intento di ricreare una vera e propria foresta mediterranea nella provincia di Ragusa, l’azienda favorisce la biodiversità e contribuisce a migliorare la qualità ambientale del territorio, con l’obiettivo di creare un’area verde che sia non solo un polmone per l’ambiente, ma anche un luogo simbolico di sensibilizzazione per le nuove generazioni. I nuovi alberi vanno così ad ingrandire la superficie del “Bosco Diffuso Despar” in Sicilia: lo scorso anno, infatti, Despar Sicilia aveva piantato il primo nucleo di alberi presso l’area PIP del Comune di Rosolini contribuendo a rendere più verde la zona artigianale del comune in provincia di Siracusa.

Il “Bosco Diffuso Despar” si avvale del supporto di PlanBee, la prima piattaforma italiana interamente dedicata alla cura e tutela dei beni comuni, e rientra nel più ampio programma “One Tree Planted” promosso da Spar International, organizzazione di cui Despar Italia fa parte, che ha già visto piantare 47.534 alberi in 9 paesi dell’universo Spar, a cui si aggiungeranno i nuovi 1.600 di Despar Italia e dei suoi soci. La messa a dimora dei nuovi alberi viene realizzata in collaborazione con enti e associazioni non profit locali specializzate in interventi di rigenerazione ambientale e con una forte impronta sociale che hanno già ampia esperienza sul campo e un solido radicamento territoriale. Concetta Lo Magno, responsabile marketing di Despar Sicilia (Ergon), ha sottolineato l’importante momento: “Siamo orgogliosi di rinnovare anche quest’anno l’iniziativa del Bosco Diffuso Despar, realizzata in collaborazione con il Consorzio Despar Italia e Inferno Food Forest 1799, una realtà locale innovativa e all’avanguardia. Questo progetto, che ha visto attori protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Berlinguer, rappresenta un impegno concreto verso l’ambiente e la comunità, con una forte valenza sociale, ribadendo la nostra determinazione ad essere protagonisti dello sviluppo economico territoriale e promotori di una crescita sostenibile.”