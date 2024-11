Scicli – Incidente in via Minniti a Scicli. E’ accaduto oggi pomeriggio intorno alle ore 16,30 tra corso Garibaldi e via Bixio. Secondo le prime informazioni, sembra che due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si siano scontrate dopo che una vettura sarebbe andata fuori controllo urtando anche una caldaia e provocando la perdita di gas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Gli abitanti del quartiere sono stati evacuati e i negozi sono stati chiusi per cautela. Sul luogo dell’incidente i carabinieri e la Polizia Locale. (Foto di Carmelo Riccotti La Rocca)