Il bonus studenti da 500 euro è una delle misure previste nella Manovra 2025, introdotta tramite un emendamento promosso da Fratelli d’Italia. L’iniziativa mira a sostenere le famiglie con figli fino a 14 anni, aiutandole a coprire le spese per attività extrascolastiche che favoriscano la crescita culturale, sportiva e educativa dei giovani. La misura, ancora in fase di approvazione, rappresenta un aiuto concreto per molte famiglie italiane.

Come funziona il Bonus studenti da 500 euro?

Il bonus prevede un contributo annuale di 500 euro per ogni figlio a carico fino ai 14 anni di età. Questo bonus si distingue da altre agevolazioni, come quello da 615 euro per il merito, ed è pensato per finanziare attività extrascolastiche tra cui:

Corsi di lingua straniera: per migliorare competenze linguistiche e ottenere certificazioni riconosciute a livello internazionale.

Percorsi culturali e didattici: visite guidate, attività turistiche e scoperte del patrimonio culturale e storico.

Educazione musicale: lezioni di strumenti musicali, corsi di canto o attività orchestrali.

Sport e attività fisiche: iscrizioni a palestre, corsi di danza, squadre sportive e altre attività per il benessere psicofisico.

Il bonus sarà erogato annualmente e servirà a coprire una vasta gamma di spese educative e ricreative.

Requisiti per accedere al bonus

Per richiedere il bonus, è necessario rispettare alcuni criteri:

Limite ISEE: il reddito familiare deve essere inferiore a 35.000 euro annui.

Inclusione sociale: il bonus è accessibile anche alle famiglie inserite in percorsi di protezione per l’uscita da situazioni di violenza, senza limiti di reddito.

Come sarà finanziato il Bonus

L’erogazione del bonus sarà resa possibile attraverso l’istituzione di un Fondo Dote Famiglia, gestito direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Questo fondo garantirà le risorse necessarie per sostenere le famiglie che rientrano nei criteri stabiliti.