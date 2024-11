Ragusa – Ogni albero piantumato è un contributo alla vita in più che diamo. Lo dicono i consiglieri comunali Giovanni Sortino e Carla Mezzasalma che hanno partecipato all’iniziativa promossa ieri, in occasione della festa dell’albero, dall’amministrazione comunale e, in particolare, dall’assessore al Verde pubblico, Mario D’Asta. Quest’ultimo afferma: “Ogni albero in più è un modo per favorire la crescita civile, sociale, economica ed ecologica della nostra comunità. Dieci quelli piantumati in occasione della festa degli alberi. E tutto ciò in piena linea con il fatto che il numero di alberi, nella nostra città, come certifica anche la classifica annuale di Ecosistema Urbano, continua a crescere”.

L’assessore D’Asta con i consiglieri comunali Sortino e Mezzasalma hanno, per questo motivo, ringraziato chi ha collaborato: Barocco Garden Club che ha donato sei dei dieci alberi piantumati, gli altri consiglieri comunali presenti, tra cui la presidente della commissione Ambiente Mariagrazia Criscione, le associazioni Fare Ambiente, Garden Club associato Ugai, Sahara Club 4×4 Ragusa, Plastic Free, Sorella Natura, Guardie ambientali volontarie, RagusAttiva, sempre sensibili ad iniziative come quella di ieri. Una riflessione si rende necessaria. “Una giornata verde, quella di ieri – aggiungono D’Asta, Sortino e Mezzasalma – che non può chiudere la spinta green. Anche altri cittadini hanno piantumato centinaia di alberi nei loro terreni privati. Tutto ciò contribuisce a riempire d’ossigeno i nostri polmoni assicurando un futuro verde alla nostra comunità. Da parte nostra c’è la volontà di sostituire gli alberi che sono mozzati e quindi potenziare sempre più il lavoro portato avanti negli anni scorsi”.

L’assessore D’Asta, poi, precisa: “In questa occasione abbiamo lanciato il piano di piantumazione del Comune di Ragusa che, su proposta di Fare Ambiente, e per gentile donazione dal Servizio 15 Ragusa – Ex Azienda foreste Demaniali, contempla la messa a dimora di ben 300 carrubi. L’obiettivo è di condividere, con la nostra comunità, anche questa importantissima iniziativa”.