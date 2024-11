La UIL scuola si riunisce a Comiso. Un incontro importante per tutto il comparto scuola della provincia di Ragusa. A dichiararlo, il sindaco Maria Rita Schembari. “Presso il teatro comunale Naselli, mercoledì 20 novembre si è tenuto un incontro importante organizzato dalla UIL scuola – spiega il sindaco di Comiso – a cui ho voluto dare il mio saluto come sindaco di Comiso e come collega insegnante, a un mondo che conosco molto bene e che so essere in prima linea oggi più che mai, in un settore cruciale e fondamentale per il tessuto sociale che è quello della formazione e dell’educazione dei giovani.

Sfide importanti portate anche all’attenzione del nuovo Provveditore agli studi, la prof.ssa Daniela Mercante presente all’incontro – continua la Schembari – in un mondo che cambia sempre più velocemente e che ogni volta gli insegnanti devono essere pronti ad accettare, e rispetto alle quali sfide devono trovare continue soluzioni. Non è semplice, però in questo mestiere complicato che ci regala anche soddisfazioni molto importanti, è fondamentale anche riunirsi, fare il punto , scambiarsi idee e proporre eventuali linee o soluzioni da tracciare e da seguire”.

“Incontri come questo – hanno affermato Claudio Parasporo, segretario regionale UIL scuola,e Cinzia Fruscione, segretaria territoriale, – rappresentano un esempio tangibile di dialogo costruttivo e partecipazione attiva. L’evento ha saputo riunire, infatti, esperti, rappresentanti delle istituzioni, lavoratori e dirigenti sindacali”.