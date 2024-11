Vittoria – “Ho effettuato, in queste ultime ore, un sopralluogo sul posto per verificare se, come affermato dall’assessore al ramo, Cesare Campailla, l’ufficio cimiteriale abbia effettivamente ricominciato a funzionare, garantendo gli adeguati servizi a chi ne fa richiesta, a partire da martedì scorso. Purtroppo, se la porta dell’ufficio era in effetti aperta, lo stesso non si può dire della funzionalità che occorre assicurare.

Quindi, come al solito, ci è stata propinata una solenne fanfaluca”. Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che torna a segnalare l’incapacità dell’amministrazione comunale di risolvere un problema serio per la collettività. “Ho potuto appurare – continua Scuderi – che il funzionario responsabile continua a non esserci, al suo posto una cordialissima ragazza, borsa lavoro del Comune, che, naturalmente, non è in grado di espletare i servizi richiesti. Il dirigente dell’area, di cui pure era stato indicato sulla porta il telefono cellulare, non risponde perché probabilmente già gravato da numerosi impegni e quindi non in grado di assolvere anche a questo nonostante la sua buona volontà.

Per cui, la conseguenza è che gli incartamenti continuano ad ammassarsi, senza che nessuno sia in grado di assicurare la benché minima risposta a un disagio molto sentito in città e che ci è stato segnalato più volte. La conclusione è dunque una: giunta Aiello incapace di risolvere un problema e, per di più, rispetto a quanto affermato da Campailla, non mantiene la parola data. Bugie a ripetizione. L’unica cosa che riesce bene alla giunta municipale, in questo periodo, è elargire incarichi ai figli dei consiglieri comunali di maggioranza. Una situazione eticamente incresciosa che occorre continuare a porre sotto i riflettori”.