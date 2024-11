Vittoria – “Ormai è ufficiale. Il Comune di Vittoria non ha più problemi economici. E se sentiremo lagnanze in proposito da parte del sindaco o degli altri componenti dell’amministrazione comunale, saranno solo il tentativo di confondere le menti dei cittadini oltre che di mistificare i fatti ai rappresentanti delle opposizioni. E noi tutti, piuttosto, a ritenere chissà quali problemi economici avesse l’ente di palazzo Iacono”. E’ il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, a intervenire dopo che il sindaco ha affidato l’ennesimo incarico a titolo oneroso, anche stavolta dell’ammontare di 24mila euro annuo, all’avvocato Giulia Artini che dovrà occuparsi del “Supporto nei rapporti con la Regione siciliana e altri enti istituzionali nonché nell’attività sindacale relativa alle infrastrutture ambientali ed energetiche”.

“Al di là dell’oggetto fumoso dell’incarico – chiarisce Scuderi – che non si comprende bene che cosa voglia dire e come dovrà essere attuato, una serie di riflessioni s’impongono. La prima è che il sindaco non può continuare a piangere miseria. Prima l’incarico al generale Raffo, adesso questo. Non si può dire, allora, che il Comune navighi in brutte acque sul piano finanziario. Se tanto mi dà tanto, hanno raccontato, alla città e a noi, solo delle clamorose balle. Poi, come tutti sanno in città, la nuova esperta, su cui non ci permettiamo di fare alcuna valutazione sul piano professionale, è la figlia di un consigliere comunale. Opportunità politica suggerirebbe che un incarico di tal fatta non debba mai essere conferito a un soggetto legato da vincoli parentali a un rappresentante del civico consesso, il cui orientamento politico, giocoforza, non potrà mai essere liberato da sentimenti di riconoscenza nei confronti di chi ha determinato l’incarico alla figlia. Terzo punto, molto più tecnico, ha a che fare con la chiarezza espositiva.

All’albo pretorio la delibera di conferimento dell’incarico è stata pubblicata indicando solo le iniziali della destinataria del provvedimento, senza alcuna altra indicazione atta a riconoscerla. Ma di cosa stiamo parlando? Del mattinale della polizia? Assurdo. E poi stiamo assistendo al conferimento, da parte del Comune di Vittoria, di una serie di incarichi che non si comprende bene quale valore aggiunto dovrebbero fornire all’attività amministrativa. Sicuramente ci sbaglieremo, ma riteniamo che la città abbia bisogno di interventi molto più urgenti e non certo la nomina di due esperti a titolo oneroso e, per di più, su materie così generaliste. Aspettiamo tutti di conoscere quali saranno i frutti di questa prima attività, quali saranno realmente i benefici per la collettività che, di fatto, sta assicurando il sostegno economico ai due esperti. Una situazione indecifrabile, dunque, e in ordine a cui non si avvertiva alcuna necessità di attuazione”.