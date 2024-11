Successo di Don Gesualdo in Tournée Europea, accolto con unanimi consensi e una standing ovation finale durante le prime rappresentazioni in Serbia. Questo percorso internazionale, che toccherà diverse città estere, pone la cultura italiana al centro della scena globale. Giovani e adulti hanno assistito allo spettacolo in assoluto silenzio, profondamente immersi nel contesto narrativo, vivendo intensamente le gioie e i dolori del protagonista.

L’opera italiana, radicata nella Sicilia di Giovanni Verga, si distingue per la sua autenticità e intensità, qualità che Lorenzo Muscoso, originario degli stessi luoghi descritti nella novella, ha saputo trasformare in una drammaturgia di rara potenza. Alessandro Sparacino, nei panni del tormentato Don Gesualdo, ha offerto una straordinaria interpretazione, capace di travolgere il pubblico e di trasmettere emozioni profonde, amplificate dalla suggestiva colonna sonora del Maestro Riccardo Gerbino. L’evento ha registrato una grande partecipazione, durante la quale molti spettatori serbi hanno riconosciuto forti similitudini tra la storia del protagonista e il trascorso del loro popolo.

Questo emozionante riscontro rappresenta un momento storico per la letteratura verghiana, in cui valore, talento e professionalità artistica si fondono per creare un linguaggio artistico universale. Un progetto che dimostra come l’arte possa essere un potente ponte culturale, capace di unire popoli e storie attraverso la bellezza della narrazione e dell’espressione teatrale.