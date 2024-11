Il Bonus Natale 2024 è un’indennità di 100 euro, riservata ai lavoratori dipendenti con figli a carico, introdotta come misura temporanea per il 2024, in attesa di un nuovo regime fiscale previsto dalla Riforma. La norma fissa criteri specifici per ottenere il bonus, ed è il datore di lavoro a erogarlo insieme alla tredicesima mensilità, previa richiesta del dipendente.

Requisiti per accedere al Bonus di Natale 2024

Ecco i requisiti necessari per ottenere il bonus:

Reddito complessivo del lavoratore non superiore a 28.000 euro.

del lavoratore non superiore a 28.000 euro. Condizione familiare : il lavoratore deve avere un coniuge non separato e almeno un figlio a carico (anche se nato fuori dal matrimonio, adottivo o in affido).

: il lavoratore deve avere un coniuge non separato e almeno un figlio a carico (anche se nato fuori dal matrimonio, adottivo o in affido). Detrazioni : l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il bonus non contribuisce al reddito complessivo e viene calcolato proporzionalmente al periodo di lavoro effettivo.

Calcolo del Reddito Complessivo

Nel calcolo del reddito complessivo:

È escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle pertinenze.

Vengono conteggiate le quote esenti dei redditi agevolati, come il regime impatriati e il rientro dei cervelli .

Come richiedere il Bonus Natale 2024

Il lavoratore dipendente può richiedere il bonus al proprio datore di lavoro presentando una domanda scritta , in cui attesta i requisiti e fornisce i codici fiscali del coniuge e dei figli. L’erogazione avviene insieme alla tredicesima, ma il datore di lavoro ha la possibilità di compensare il bonus nei flussi Uniemens dal giorno successivo.

Se, in fase di conguaglio, il bonus risulta non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperare la somma. Il bonus può anche essere rideterminato nella dichiarazione dei redditi dipendenti.

Finanziamento e risorse disponibili

Per finanziare il bonus, stimato in un costo di 100,3 milioni di euro per il 2024, il Governo ha previsto riduzioni di fondi e accantonamenti provenienti da vari ministri e voci del bilancio statale.

Problematiche nell’erogazione del Bonus Natale 2024

L’anticipazione dell’erogazione a dicembre insieme alla tredicesima crea alcune criticità tecniche:

Mancanza di una tredicesima tradizionale : per alcuni lavoratori (come gli operai edili) la tredicesima potrebbe non essere prevista, complicando le tempistiche di erogazione del bonus. Tredicesima erogata in tariffa mensile : in questo caso, è necessario chiarire come e quando erogare il bonus.

In assenza di indicazioni chiare, i datori di lavoro potrebbero essere costretti a gestire autonomamente l’erogazione, esponendosi a possibili contestazioni.

Dubbi su variazioni di reddito e periodi di lavoro

Non è ancora chiaro se eventuali variazioni come:

Figli non più a carico a causa di redditi percepiti successivamente;

a causa di redditi percepiti successivamente; Dimissioni del lavoratore nell’ultimo mese dell’anno, che riducono i giorni effettivi di lavoro,

deve comportare un recupero dell’indennità. La norma indica che i requisiti devono essere verificati “al momento dell’erogazione”, ma è auspicabile un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate per chiarire questi aspetti e ridurre aggravi burocratici per le aziende.