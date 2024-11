Ragusa – Lunedì 25 novembre una fiaccolata per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a Ragusa. La manifestazione, organizzata dalle Consulte Giovanile e Femminile di Ragusa, inizierà alle ore 19:00 in Via Roma (antistante Hotel Mediterraneo) e proseguirà fino a Piazza Matteotti.

“Il 25 novembre, dichiara Simone Diquattro – presidente della Consulta giovanile – è per noi ragazzi e ragazze della consulta una giornata significativa. Il tema della violenza contro le donne è stato uno dei primi che abbiamo affrontato e trattato sin dalla nascita della consulta stessa. Vogliamo continuare a sensibilizzare sul tema e con il nostro impegno sociale e civile essere d’esempio alle generazioni attuali e future”.

“In questa Giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne – dichiara Gianna Miceli, Presidente della Consulta Femminile – è nostro dovere fermarsi per riflettere sul patriarcato, una struttura di potere millenaria, basata su gerarchie e sul machismo, che ha contribuito a plasmare una società in cui le disuguaglianze e la violenza di genere sono ancora troppo presenti. Questa eredità ingiusta ha generato discriminazioni, oppressioni e ingiustizie, e disfarsene non sarà facile. Eppure, è un obiettivo fondamentale per costruire una società più giusta per tutti e tutte. Raggiungere questo cambiamento richiede il contributo di ciascuno di noi su più fronti. Solo con un impegno collettivo possiamo disfarci dei retaggi patriarcali e gettare le basi di un mondo più inclusivo e rispettoso, libero dalla violenza di genere. Questo è il cammino che oggi abbiamo la responsabilità di percorrere insieme”.