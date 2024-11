Ragusa – Massimo Caruso, Chiara Iemulo e Angelo Iemulo rappresenteranno Europa Verde Ragusa all’assemblea nazionale di Europa Verde-Verdi che si terrà a Chianciano Terme il 30 novembre e 1°dicembre 2024 per la nomina dei due co-portavoce nazionali. Questa la nota stampa della formazione politica. “Domenica 10 novembre 2024, nella sede della Federazione provinciale di Europa Verde Ragusa, alla presenza del co-portavoce regionale Mauro Mangano e del co-portavoce provinciale Angelo Iemulo, si è riunita l’Assemblea della Federazione Provinciale per la nomina delle/dei delegate/i all’Assemblea Nazionale di Europa Verde-Verdi che si terrà a Chianciano Terme il 30 novembre e 1°dicembre 2024 per la nomina dei due co-portavoce nazionali.

Dopo l’apertura dei lavori e la presentazione delle candidature, vengono eletti all’unanimità dal consesso, quali delegate/i provinciali all’Assemblea nazionale, i candidati: Caruso Massimo, Iemulo Chiara, Iemulo Angelo. A chiusura dei lavori, il co-portavoce provinciale Angelo Iemulo, coglie l’occasione della presenza del co-portavoce regionale Mauro Mangano, per invitare la platea ad esporre le problematiche più contingenti che attanagliano il territorio ibleo e che sono rimaste insolute da anni. Il dibattito ha toccato molti punti particolarmente spinosi: dall’aeroporto di Comiso, ipotetico volano per la crescita economica dell’intera provincia che stenta inspiegabilmente a decollare, ai problemi relativi alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti e le discariche abusive nel territorio ibleo, alla conversione in RSA dell’ospedale di Comiso il cui utilizzo attualmente viene svilito e sminuito in rapporto alle proprie originarie potenzialità di nosocomio a danno dell’utenza territoriale, alla enorme carenza idrica registrata nei vari comuni della provincia che sta mettendo in serie difficoltà famiglie, coltivazioni ed allevamenti, alle enormi problematiche causate dalla nascita di un organismo terzo quale Iblea acque spa per la gestione del servizio idrico integrato nei comuni della provincia.

Molte sono state le iniziative e le soluzioni espresse dai presenti, il cui prezioso contributo ha dato spunto ai due co-portavoce in assemblea per tracciare linee politiche programmatiche comuni relative alla crescita ed allo sviluppo della provincia iblea ponendo le basi per la costituzione di un fronte unitario all’interno di Europa Verde per affrontare le difficili battaglie future anche in vista delle eventuali elezioni provinciali che si preannunciano, come sembra, la prossima primavera”.