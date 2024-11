Scicli – In questo fine settimana si gioca la quinta giornata del campionato di pallamano serie B Drago e lo Scicli Social Club dal “passo lento” è chiamato a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive, l’ultima davanti al proprio pubblico al termine di una gara che si poteva gestire meglio, soprattutto, quando si era in superiorità numerica intorno alla prima parte della seconda frazione di gioco, in cui si sono evidenziate alcune criticità, ma anche delle cose positive. Domenica i gialloverdi ospiteranno il Cus Palermo compagine che lo scorso anno ha disputato la serie A2.

La squadra palermitana ha ottenuto due vittorie su tre gare disputate, l’ultima giornata ha riposato. Guardando i numeri c’è da evidenziare la capacità realizzativa con qualcosa come 117 reti messe a segno, subendone solo 58. Tanti i giocatori che hanno trovato con facilità la via della rete, tra cui Gangi, Rosciglione e Piscopo. Si tratta di un confronto certamente complicato ma da affrontare senza timori di sorta. Il coach Giovanni Marino avrà a disposizione tutto l’organico, con l’eccezione del giovane promettente Bassem Nakoue che si sta riprendendo dopo aver riportato una distorsione ad un piede. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 16,00. La direzione della partita è stata affidata alla coppia arbitrale Manuele/Castagnino.

“Veniamo da una settimana particolare in cui ci siamo allenati e facendo autocritica – ha affermato il capitano Christopher Ficili. Poi, lo stesso ha continuato: “Abbiamo rispetto dell’avversario che non ha bisogno di presentazione essendo una squadra solida e veloce. Noi proviamo a giocarcela nell’intento di migliorarci dopo le ultime prestazioni. Se riusciamo a rimanere lucidi, calmi e concentrati sono sicuro che potremo fare bene, regalandoci qualche soddisfazione”. (Nella foto il capitano Christopher Ficili).