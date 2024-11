Santa Croce Camerina avrà la sua Casa dell’Acqua. Un servizio di grande valenza ambientale, ma anche di risparmio economico per le famiglie, che sarà inaugurato domenica prossima, 17 novembre alle ore 12 in via XXIV Maggio. “Si tratta di un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto e che abbiamo portato avanti con il vice sindaco Francesco Dimartino – spiega il sindaco Peppe Dimartino -, e che porta notevoli vantaggi per l’ambiente, basti pensare che ogni anno in Italia sono prodotte 7 miliardi di bottiglie di plastica e vengono emesse 700mila tonnellate di Co2 e una famiglia in media spende 300 euro per l’acquisto dell’acqua in bottiglia.

Con la Casa dell’Acqua a Santa Croce consentiremo così di rispettare l’ambiente, limitando il consumo di plastica e consentendo anche un risparmio per le famiglie santacrocesi che potranno fruire del servizio beneficiando di acqua potabile sia liscia sia gassata. Grazie alla collaborazione di Acquaditalia i cittadini avranno la possibilità di acquistare una card per l’erogazione di acqua potabile che poi si ricaricherà anche attraverso gli acquisti effettuati negli esercizi commerciali convenzionati.

Una iniziativa che va nella direzione “green” che ci eravamo proposti nel nostro programma politico e che consentirà, inoltre, di riqualificare un’area verde della nostra città che vedrà anche la prossima messa in campo di un progetto del Bilancio Partecipato, relativo alla riqualificazione della bambinopoli ad opera dell’Agesci.