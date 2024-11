Ragusa – Il Comune di Ragusa intende procedere all’affidamento del servizio di gestione, a titolo gratuito, per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di affidamento, dell’Infopoint turistico a Ragusa Ibla. L’avviso, pubblicato integralmente nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è mirato all’individuazione di soggetti capaci di operare, a titolo gratuito, in collaborazione con il Comune di Ragusa per la gestione dell’Infopoint turistico di proprietà comunale ubicato a Ragusa Ibla in Piazza Repubblica. Il Comune intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di Associazioni di volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, ETS, Onlus, Fondazioni, ATS, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 e ss del d.lgs n. 36 del 2023, per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’attività da svolgere riguarda la raccolta e la diffusione di informazioni turistiche, l’accoglienza e l’assistenza ai turisti, eventualmente in collaborazione con Enti, Istituzioni ed Operatori Turistici, e dovrà essere svolta in maniera imparziale, trasparente e gratuita. Nello svolgimento delle attività previste presso la struttura affidata, al fine di favorire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio, il Comune consente l’utilizzo dei locali per la vendita di prodotti tipici locali, iniziative di co-marketing, ammettendo che il soggetto gestore possa prevedere l’erogazione, dietro compenso, di ulteriori servizi, purché asserviti alle finalità di promozione del territorio, quali, a titolo esemplificativo, laddove in possesso delle necessarie autorizzazioni, la vendita di eventuale materiale presente nell’emporio (pubblicazioni, gadget, prodotti tipici locali) o di pacchetti turistici promozionali, la promozione e l’eventuale somministrazione di prodotti tipici del territorio oltre che la predisposizione di ogni altro servizio utile a soddisfare le varie esigenze dei turisti e dei visitatori e che contribuisca a migliorare l’immagine del territorio e a innalzarne gli standard di accoglienza.

L’istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta e la modulistica pubblicata nel predetto link, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25.11.2024 tramite PEC.