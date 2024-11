Ragusa – “È stato sottoscritto il contratto di appalto relativo a lavori per realizzare gruppi di appartamenti finalizzati a percorsi di autonomia per persone con disabilità psichiche. Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – della “messa a terra” di finanziamenti Pnrr, Missione 5, con un importo globale di € 715.000, di cui € 291600 per la realizzazione dei lavori. Il progetto di questi prevede la riconfigurazione degli spazi interni di immobili esistenti al fine di suddividere gli ambienti in due gruppi di appartamenti”.

“È il primo di due step – spiega l’assessora alle Politiche per l’inclusione, Elvira Adamo – con cui vogliamo realizzare strutture abitative per persone con disabilità psichiche, immobili che rappresentano un elemento tutt’altro che banale per supportare maggiore indipendenza e libertà di scelte di queste persone.

Quello dell’autonomia è infatti un desiderio che muove sia dai genitori di queste ragazze e questi ragazzi, che anni dopo anno si fanno adulti, sia da un bisogno di autogestione che matura spontaneo nelle persone con disabilità mentali non gravi.

Grazie agli immobili del progetto, abitati in condivisione e con l’assistenza di tutor, queste persone avranno la possibilità di muovere passi in avanti nel loro percorso di affermazione del sé”.