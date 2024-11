Palermo – La Fondazione Longevitas presenta il nuovo progetto di sensibilizzazione “La prevenzione che salva la vita: conoscere il tumore della prostata”, una campagna informativa rivolta alla popolazione senior e finalizzata a promuovere la consapevolezza e la prevenzione contro il carcinoma prostatico, uno dei tumori più comuni tra gli uomini in Italia. Nel 2023, in Italia, sono stati diagnosticati 41.100 nuovi casi di tumore alla prostata, con un aumento del 14 per cento negli ultimi tre anni rispetto ai 36.000 casi rilevati nel 2020. Questa crescita nei numeri conferma l’importanza della diagnosi precoce e dei continui progressi terapeutici, che oggi consentono a oltre il 60 per cento dei pazienti di superare la malattia in modo definitivo (dati AIOM).

Grazie all’innovazione tecnologica e ai nuovi protocolli di cura, anche i casi più complessi possono beneficiare di trattamenti sempre più mirati ed efficaci. Questi dati mettono in evidenza l’importanza della prevenzione e della ricerca per migliorare le prospettive di tutti coloro che affrontano il tumore alla prostata.

Per questo la Fondazione Longevitas ha deciso di lanciare il suo progetto proprio a novembre, mese dedicato alla prevenzione del tumore alla prostata, attraverso una serie di incontri educativi in cinque città italiane – Milano, Roma, Palermo, Torino e Bari – presso centri di aggregazione per anziani, dove gli esperti urologi forniranno informazioni cruciali sulla patologia e sui fattori di rischio. Oltre alla partecipazione dei medici, la campagna sarà supportata da materiale informativo e video interviste per favorire la diffusione delle informazioni e l’adozione di stili di vita sani. Il primo incontro si terrà a Palermo il 13 novembre alle 16:30 presso il Circolo Auser Leonardo Sciascia, in via Nissa 1, e a seguire le tappe di Bari, Milano, Roma e Torino. «La missione di Fondazione Longevitas è costruire una società che abbracci tutte le età e valorizzi la longevità come risorsa e non come limite. Con il progetto ‘La prevenzione che salva la vita’ vogliamo offrire alle persone strumenti di conoscenza e sensibilizzare al ruolo fondamentale della prevenzione e della diagnosi precoce per mantenere una vita sana e longeva.

Crediamo che questa campagna possa fare una reale differenza nel migliorare la qualità della vita dei nostri senior e delle loro famiglie», afferma la Presidente della Fondazione Longevitas, Eleonora Selvi. Il progetto, realizzato con il patrocinio di AIGOM ed Europa Uomo, intende anche raccogliere dati per una maggiore comprensione dell’approccio preventivo della popolazione senior maschile. Il progetto si avvale del contributo non condizionato di Johnson & Johnson e Semplifarma.