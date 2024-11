Pozzallo – Ieri, 7 novembre, il dott. Carmelo Gambuzza, Generale del servizio meteorologico dell’aeronautica militare, ha tenuto nell’aula Magna dell’Istituto dei Trasporti e della logistica di Pozzallo una conferenza di meteorologia che ha coinvolto gli studenti delle quarte e quinte classi del corso “capitani”. Tra i presenti anche una rappresentanza del Direttivo della Società Marinara tra i quali il Presidente Campanella. Gradita anche la presenza di Giovanni Giunta, Comandante del Catamarano in servizio tra Pozzallo e Malta.

Dopo un breve saluto da parte della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Paola Barrera, ha preso la parola il Generale il quale ha tenuto “incollati” gli studenti per circa due ore. La conferenza di grande rilevanza formativa, è stata molto interessante sia per i temi trattati e soprattutto per le ottime prospettive di lavoro future in questo settore. Al termine molte le domande poste dagli allievi, come ad esempio sulla recente alluvione in spagna, alle quali il Generale ha risposto in modo esaustivo. La conferenza, dichiara la Dirigente Barrerra, è una delle tante attività formative previste dall’istituto che si integra con le lezioni curriculari.